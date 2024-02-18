عواقب رحيل بيتزي.. بالتراضي!!

عادة ما نسمع عن فسخ العقد بالتراضي، وهذا يشير إلى إلغاء العقد باتفاق بين جميع الأطراف المتعاقدة، وغالبًا ما يتم اللجوء إلى فسخ العقد بالتراضي عندما يكون هناك تغيير في ظروف العقد أو عندما يواجه أحد الأطراف صعوبات وتحديات في تنفيذ التزاماته بموجب العقد، وقد يتضمن ذلك الاتفاق شروطًا معينة لفسخ العقد، مثل تسوية مالية أو تعديلات على الالتزامات المتبقية في العقد، ما يهمنا هنا هو إعلان الاتحاد البحريني لكرة القدم إنهاء التعاقد مع الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وذلك (بالتراضي) بين الطرفين، يأتي هذا الاتفاق بعد إخفاق منتخبنا الوطني في تحقيق نتائج إيجابية تمكّنه من الوصول إلى أبعد نقطة في بطولة كأس آسيا لكرة القدم 2023 والتي أقيمت مؤخرًا بدولة قطر الشقيقة، وإمكانية تأهله لمونديال 2026.

مائتان وسبعة أيام كانت كفيلة بأن تنهي علاقة مدرب منتخبنا الوطني الأرجنتيني السيد خوان أنطونيو بيتزي بالاتحاد البحريني لكرة القدم، علاقة لم تستمر كثيرًا رغم مشاركة المنتخب في تصفيات آسيا المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في مباراتين خاضها المنتخب، أمام المنتخب اليمني تمكّن من الفوز بهدفين نظيفين، وخسر المباراة الثانية أمام المنتخب الإماراتي على أرضنا بهدفين نظيفين أيضًا، ناهيك عن خروجنا الحزين من بطولة كأس آسيا لكرة القدم قطر 2023.

هناك عدة تساؤلات تطرح نفسها في هذا الشأن، عن مدى تقييم مشاركة المنتخب الوطني الأخيرة بكأس آسيا، وما الأسباب الرئيسة للإخفاق؟ وما المعايير التي تم عليها ذلك التقييم (إن كان هناك تقييم في الأصل)؟ للأسف لا نزال نتعامل مع المشاركات والإخفاقات بنفس الأسلوب التقليدي، فبعد كل إخفاق يتم التسرع بإصدار قرارات بحل الأجهزة الفنية والإدارية ومن ثم يتم إعادة تشكيل الأجهزة مرة ثانية وكأننا نعود للمربع الأول من جديد، ذلك السيناريو الذي يتكرر دائمًا بعد كل مشاركة فاشلة، دون معرفة معايير اختيار الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات الوطنية والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالعواطف.

كلنا نعلم بأن إلغاء أي اتفاق وبالتراضي له عواقب متنوعة، تشمل فقدان المنتخب الاستقرار الفني في فترة حساسة، حيث إن تغيير المدرب بشكل متكرر يمكن أن يتسبب في توقف في عملية التطوير والتكيف مع أسلوب جديد وفلسفة تدريبية جديدة، كما أنه يتعين على (بيت الكرة) أو الجهة المسؤولة تحمل تكاليف إلغاء عقد المدرب، مثل تعويضات مالية على شكل شروط جزائية أو رسوم فسخ العقد، ويمكن أن تكون هذه التكاليف مرتفعة وباهظة، ما قد يترتب عليها تأثيرات سلبية وأعباء كبيرة على ميزانية الاتحاد، وهذا يحتم علينا أن نؤكد على أهمية وجود دور رقابي أو جهة رقابية تقوم بعملية رصد المبالغ التي تهدر في حال فسخ عقود المدربين في فترة زمنية قصيرة أو قبل نهاية مدة العقد؛ من أجل المحافظة على المال العام.

ختامًا.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية