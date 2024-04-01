مبادرة الحالة.. تستحق الشكر والثناء

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في مبادرة من المبادرات التي يتميز بها نادي الحالة الرياضي، أقام النادي تجمعه الرمضاني السنوي لأعضاء الجمعية العمومية ومنتسبيه، وبحضور الرئيس الفخري للنادي الوجيه السيد عبدالله بن حسن بوهندي، وحضور كبير من الرعيل الأول للنادي، والمدعوين ورجال الإعلام الرياضي، إذ تُعد هذه المبادرة الحالاوية من أبرز المبادرات التي يقيمها نادي الحالة لمنتسبيه وذلك من أجل تعزيز روح الأسرة الواحدة وتقوية الترابط والنسيج الاجتماعي بين الأعضاء كافة، ما يدفع الأسرة الحالاوية لتحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات لهذا الصرح الرياضي الكبير.

مبادرة نادي الحالة الرمضانية لم تخلُ من المفاجآت والتميز في العمل، فقد قام النادي بعمل وتدشين برنامج وثائقي يحكي عن تاريخ نادي الحالة العريق عبر السنوات الماضية، حيث جاءت هذه الفكرة منذ حوالي 6 سنوات من الرئيس السابق السيد جاسم رشدان، ولكن لم يكتب لها النجاح بسبب ظروف النادي حينذاك، حتى تم إعادة طرح نفس الفكرة على مجلس الإدارة الذي بدوره وافق على تشكيل لجنة لتوثيق تاريخ النادي برئاسة عضو مجلس الإدارة أحمد بوحمود (صاحب الفكرة)، وعضوية نخبة من كبار الكتاب والأدباء والمثقفين.

بالتأكيد، يعتبر توثيق تاريخ النادي مهمًا للغاية، وذلك للحفاظ على ذكريات وإنجازات النادي وتوثيق تطوره عبر السنوات العابرة، فما قام به نادي الحالة مهم من تصوير وتوثيق مرئي من خلال تصوير فيديوهات تاريخية لشخصيات كبيرة تتحدث عن نفسها وعن صفحات تاريخية لهذا النادي، تلك الشخصيات التي عملت وتركت لها بصمات في تاريخ نادي الحالة، كما تم إنشاء قناة خاصة للنادي على منصة اليوتيوب ستحتوي على المعلومات والصور والفيديوهات التاريخية.

لا يسعنا هنا إلا أن نشكر مجلس إدارة نادي الحالة على مبادراته في توثيق تاريخ النادي، وهذا بلا شك سيصب في المصلحة العامة لتوثيق تاريخ الرياضة في البحرين، كما أتمنى من نادي الحالة عمل دراسة لإنشاء معرض أو متحف للصور القديمة لتكون شاهدة على التاريخ وتسهم في الحفاظ على التاريخ والثقافة والتراث، ويمكن أن تكون مصدرًا للإلهام والتواصل الاجتماعي بين الأسرة الواحدة. فختامًا، نقولها: ليكن ما قام به نادي الحالة من مبادرة التوثيق الرياضي دافعًا لبقية أنديتنا الوطنية للعمل على توثيق تاريخهم الرياضي بشكل منتظم، ليشمل الأحداث المهمة والإنجازات التاريخية والحديثة.

وختامًا، للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية