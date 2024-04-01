مشاركات خجولة لبعض الأندية

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من عدة سنوات وحتى يومنا هذا نجد أن بعض الأندية تضع أمام أعينها طموحا للمشاركات المحلية وعندما تسنح الفرصة لهم بالمشاركة تجد الفشل يسبق مشاركتهم، إذ إن الطموح لديهم فقط المشاركة، وليس من أجل المنافسة وإثبات الذات، وهكذا كل موسم رياضي تجد الطموح يتكرر من جديد، والطموح بالنسبة لهم مجرد كلام وأحلام ولا جديد يحصل أو يستجد، وللأسف أن هذه الأندية التي تمثل في المحافل الرياضية لا يهمها التمثيل المشرف بعكس تصريحاتها لوسائل الإعلام قبل أي مشاركة، ولو كان الاهتمام بالتمثيل المشرف حاضرا لما كانت وضع المشاركات مجرد مشاركة لتكملة العدد، فمستوى كرة القدم ببعض الأندية مجرد جري وراء الكرة إذ لا تكتيك ولا هدف من وراء اللعب، يخسر بهدف أو بـ7 أهداف... الأمور عادية بالنسبة لهم!

على إدارات الأندية أن تعمل على حث الفرق المشاركة أن تكون أكثر جدية وأن تأخذ على عاتقها سمعة النادي وكيانه الذي يمثله، وأن تعمل على دراسة الوضع في حالة الفشل، وينتهي الأمر بالنسبة لهم، المشاركة ليست صعبة أو مستحيلة كما يتخيلها البعض فإذا النادي واللاعب تحمل المسؤولية وأخذ على عاتقه أنه ذاهب للمنافسة والتوشح بالذهب ووقتها سيتغير وضع الفريق، أما إذا حدث العكس فلا جديد غير الهزائم، حتى لو تعاقدت مع خيرة اللاعبين وأفضل المدربين، فالفشل سيتواصل معك مادام أنك لم تأخذ المهمة على محمل الجد.

همسة:

عجيب وغريب أمر بعض الأندية تراهم على مدار سنوات فئات النادي لديهم كلهم أبطال ومنافسون على جميع البطولات الفئات العمرية، ولكن عندما يصل اللاعب أو أكثر من لاعب إلى الفريق الأول تجدهم في المراكز الأخيرة وينافسون على الهبوط أو من أجل البقاء، فمشاركاتهم خجولة لا ترتقي لطموح.. لا ندري هل يحتاجون لطبيب نفساني أو هي رهبة ومشاركة في الفريق الأول!

*نقلا عن الأيام البحرينية