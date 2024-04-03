قيدوري نيوم أكاديمية للجولف

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أعلن مجلس إدارة نيوم في خليج العقبة تبوك في 6 مارس 2024 عن مشروع «قيدوري»، ويجمع اسم قيدوري بين الكلمة الإنجليزية «Golf» التي تعني رياضة الجولف، واليابانية MIDORI» التي تعني اللون الأخضر.

و»قيدوري» امتداداً لعدد من الوجهات السياحية المستدامة الواقعة على ساحل خليج العقبة، وأمام جبال مدين الممتدة من جبال شمال المدينة المنورة وحتى شمال محافظة حقل وتستمر خارج الحدود السعودية إلى داخل الأردن مروراً شمالاً بدول بلاد الشام حتى البحر الأبيض المتوسط، وجبال مدين مع هضاب حسمى الواقعة شرقي الجبال، تمثل بيئة جغرافية واحدة حتى بعد نهاية رأس خليج العقبة الشمالي عند مدينة العقبة الأردنية.

ومشروع قيدوري الساحل البحري والجبلي نظراً لتقارب البحر والجبال وإختفاء تقريباً سهل تهامة حيث يضيق السهل الساحلى، لذا تشكل قيدوري بيئة واحدة مع المشروعات الواقعة على خليج العقبة في نيوم تبوك وهي: «ليجا» و»إبيكون» و»سيرانا» و«أوتامو» و«نورلانا»، و«أكويلم» و«زاردون» و«زينور» و«الأنان». وهذا يظهر أسلوب إنشاء مشاريع نيوم على طول ساحل خليج العقبة الذي يبلغ طوله نحو 180 كيلومتراً داخل الأراضي السعودية، حيث حافظت مشروعات نيوم على بيئات خليج العقبة البحرية والجبلية وبخاصة الجزر والشعاب والمرجان والشروم بل استفادت منها ووظفتها في بناء الأندية الرياضية ومسارات المشي والجري ورياضة الغولف وركوب الخيل والدراجات.

وجميعها تعكس التزام نيوم بالابتكار والحفاظ على البيئة، وتقديم معايير جديدة للوجهات الساحلية المستدامة.

وقيدوري وجهة ساحلية مخصصة لمجتمع رياضة الجولف، ومميزة لوقوعها وسط التلال الساحلية الممتدة على خليج العقبة، تتناغم مع المناظر الطبيعية المحيطة بها، ويمكن التعرف على مميزات مشروع قيدوري من خلال مكوناتها:

- يبرز المبنى الرئيس الذي وسط المناظر الساحلية الطبيعية 190 شقة مطلّة على البحر، بمرافقها التجارية والتسويقية.

- مرافق الضيافة والمساكن ذات الطرز المتعددة.

- توفر المرافق الرياضية والترفيهية.

- تضم ملعب جولف دولي.

ويمتد ملعب «قيدوري» للجولف المكوّن من 18 حفرة عبر التلال المنخفضة والمساحات الطبيعية، في موقع مميز لإقامة منافسات الجولف، عبر إطلالاتٍ ساحلية وتقنيات متقدمة.

- ستقدم أكاديمية الجولف خدمات التدريب الاحترافية التقليدية، بالإضافة إلى التدريب باستخدام أحدث التقنيات المتاحة في مجال الرياضات الإلكترونية.

- تقع على امتداد ملعب الجولف 200 من المساكن.

- يمكن للزوار الإقامة في الفندق المكون من 80 غرفة .ويضم الفندق مطاعم وصالات ضيافة ومنتجعاً صحياً وصالة ألعاب رياضية ومسابح متعددة، بالإضافة إلى مسرح نوعي للعروض الترفيهية.

- والمناطق المحيطة بـ»قيدوري» بيئة مثالية للأنشطة الخارجية في الهواء الطلق مثل المشي لمسافاتٍ طويلة وركوب الدراجات على الطرق الوعرة والمشي وسط المناظر الطبيعية.

- وجود مجموعةٍ واسعة من الرياضات المائية المناسبة.

- ستوفر منصات الاستكشاف ليلاً فرصة لمشاهدة النجوم.

*نقلاً عن الجزيرة السعودية