دورينا.. بين المد والجزر

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ظاهرة المد والجزر هي ظاهرة طبيعية مرتبطة بتغير مستوى الماء في المحيطات والبحار، وفي الرياضة وتحديدًا لعبة كرة القدم يمكن أن يشير مصطلح «المد والجزر» إلى تذبذب أداء الفرق عبر المباريات، حيث يتألق الفريق في بعض المباريات ويظهر أداءً قويًا (مدًا)، بينما يظهر أداءً ضعيفًا في بعض المباريات الأخرى (جزرًا)، وهذا ما يحدث لدورينا دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم، فمن يتابع دورينا يلاحظ أن لعبة الكراسي الموسيقية للفرق باتت تشكل جزءًا أساسيًا في جدول الترتيب بعد نهاية الجولة 15، وهذا بلا شك يعكس مدى تذبذب مستوى أغلب الفرق.

انتهت الجولة 15 ومعها تصدر لأول مرة فريق نادي الخالدية دورينا برصيد 30 نقطة متخطيًا المتصدر السابق فريق نادي الرفاع الذي بقى على رصيده السابق 28 نقطة، بعد أن تجرع هزيمة قاسية من فريق نادي الشباب المكافح من أجل الهروب من شبح الهبوط، حيث استطاع الشباب قلب موازين لعبة الكراسي للفرق، وبالتالي رفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن متساويًا بنفس الرصيد مع فريق نادي سترة، أما الفرق المتذيلة للترتيب، وهي فرق الحد والبسيتين والرفاع الشرقي، فقد تبدو في وضع صعب في الجولات القادمة، إلا إذا كان لهم رأي آخر وتحديدًا مبارياتهم أمام فرق الصدارة ومواجهاتهم بعضهم لبعض.

إن تعادل الغريمين المحرق والأهلي في مباراة الكلاسيكو جعل الصدارة تقتصر أكثر بكثير على فرق الخالدية والرفاع والمحرق، وبعدها يأتي فريقا الأهلي والمنامة برصيد 22 نقطة، وقد تكون حظوظهم صعبة ولكن ليست مستحيلة للحاق بركب الصدارة، أما فريقا النجمة والحالة اللذان يملكان رصيد 19 نقطة فيقبعان في منطقة قد تكون غير دافئة حسب الوضع الحالي للدوري؛ وذلك بسبب الفوارق البسيطة جدًا في عدد النقاط بين الفرق، وبالتالي قد تكون معرضة أيضًا لخطر الهبوط المباشر أو الملحق.

الأخطاء التحكيمية أو ما تسمى في بعض الأحيان التقديرات التحكيمية قد تكون مؤثرة في نتائج بعض المباريات، وهذا ما يجعلنا نؤكد على ضرورة دخول الحكام المباريات بأريحية وهدوء أعصاب وتركيز بعيدًا عن التوتر أو التعامل بشدة مع اللاعبين، فكل فرد إن كان حكمًا أو لاعبًا أو مدربًا أو إداريًا يتحمل مسؤولية إنجاح مهمته في إخراج المباراة بالصورة الجيدة، ونحن هنا لا نعمم بل هناك بعض الحكام الذين يديرون المباريات بصورة جيدة ويحسنون التعامل المثالي مع اللاعبين والإداريين وبأريحية، ما يساعد على تقبل قراراتهم مهما كانت مع أو ضد الفرق.

وختامًا.. للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية