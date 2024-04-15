ثمانية أضعاف

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ذكر حساب كأس الدرعية للسوبر السعودي في تغريدة على منصة إكس، أن البطولة حققت أعلى عوائد تسويقية للرعايات منذ انطلاقة البطولة، وكانت قناة الإخبارية السعودية قد ذكرت قبل يومين أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أن عوائد كأس السوبر من الرعايات تضاعف ثماني مرات!

جميل أن يُظهر الاتحاد السعودي لكرة القدم اهتماماً بالأمور التجارية، وأن المداخيل في تحسن وازدياد، لكن الأجمل أن تكون اللغة التي يتحدثون بها هي لغة الأرقام لأن هناك مختصين في هذا الشأن تهمهم لغة الأرقام لأنها لغة الوضوح والشفافية والمعايير التي يقيّم بموجبها العمل.

فعندما يقال إن الإيرادات تضاعفت ثماني مرات، فكم كان الرقم وكم أصبح، وما العوامل التي أدت إلى مضاعفة هذا الرقم إلى ثماني مرات؟، خصوصاً أن الأشخاص القائمين على تسويق البطولات في الاتحاد السعودي لكرة القدم هم نفس الأشخاص في السنوات الماضية، والشركة المسوقة هي نفس الشركة التي تم منحها تسويق الحقوق منذ موسمين تقريباً.

كل ما نحتاجه كمتابعين ومختصين هو دقة المعلومة فقط، كم كانت الإيرادات في الموسم الماضي وكم أصبحت؟، لأن مضاعفة الرقم إلى ثماني مرات قد لا تكون معلومة إيجابية للاتحاد.

على العموم، أتوقع أن أسباب ارتفاع المداخيل من الرعايات، ليس لمسابقات الاتحاد السعودي فقط، بل أيضاً لرابطة دوري روشن، هي بسبب استقطابات النجوم العالميين لدورينا أيضاً التوجه الحكومي الكبير لدعم الرياضة السعودية من خلال التملك لبعض الأندية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وبعض الشركات الكبرى في البلد، ومن خلال أيضا رعايات المشاريع الكبرى في البلد للأندية الكبرى وللمسابقات السعودية، كما حدث مع الدرعية عندما رعت بطولة السوبر.

*نقلا عن الرياض السعودية