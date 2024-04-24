انجلترا تحت المجهر

دقيقتان للقراءة

في مباراة ماراثونية ومجنونة نجا مانشستر يونايتد من فضيحة مدوّية كادت من الممكن أن تكون حديث العالم أجمع بعد أن تجاوز عقبة الفريق المتواضع كوفنتري سيتي بعد أن امتدت المباراة لركلات الترجيح ليتأهل لنهائي كأس الاتحاد الانجليزي حيث تقدم المانيو بثلاثية نظيفة قبل أن ينتفض كوفنتري في الثلث ساعة الأخيرة ويتمكن من معادلة النتيجة!!.

نتيجة لخصت حال مانشستر يونايتد في هذا الموسم وكشفت مدى المعاناة التي يخوض فيها الفريق مبارياته حيث فقد الفريق الشخصية وقوة الحضور وبالتالي لم يعد أي فريق يخشى اليونايتد حتى ولو كان متقدما بفارق كبير من الأهداف!!.

بعد المباراة انتقد مدرب المانيو السابق البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الهولندي تين هاغ كثيرا حيث اعتبر أن تين هاغ يمتلك فريقا أقوى بكثير مما كان يمتلكه في عهده وبالتالي لا توجد أعذار مقنعة لفشل تين هاغ في قيادة الفريق لما هو أفضل من ذلك.

عموما من الواضح أن تين هاغ قدم كل ما يملك لمانشستر يونايتد ولم يعد باستطاعته تقديم المزيد لو بقي للموسم المقبل وربما الإدارة بنفسها أصبحت مقتنعة بذلك ولهذا بات اسم المدرب الألماني توماس توخيل بارزا ليكون بديلا محتملا لتين هاغ قريبا!!.

تلقى مهاجم نادي تشيلسي السنغالي جاكسون سيلا من الرسائل السلبية من قبل جماهير تشيلسي عبر حسابه في الانستغرام كان أبرزها “مغواير أفضل منك في الإنهاء” ”أنت سيء جدا” “نرجو منك مغادرة الفريق” والعديد من العبارات الجارحة الأخرى.

وفي حقيقة الأمر، لا أستطيع لوم جماهير تشيلسي على هذا السخط الذي يعتريهم بسبب جاكسون وذلك لأنه يضيع الكثير من الهجمات السهلة أمام المرمى كانت كفيلة بأن تبقي نادي تشيلسي في أعلى سلم ترتيب الدوري.

اعترض مدرب نوتنغهام فورست نونو سانتو على حكم مباراة فريقه أمام ايفرتون الذي لم يحتسب ثلاث ركلات جزاء صحيحة بحسب رأيه.

سانتو قال لو حدث ذلك في دولة أخرى لتم الحديث عن ثمة مؤامرة تُحاك ضد بعض الفرق!!.

“الڤار” لا يعمل بشكل صحيح في البريميرليغ يا سانتو والأخطاء التحكيمية الموجودة فيه هي الأسوأ في أوروبا على الإطلاق!!.



*نقلاً عن البلاد البحرينية