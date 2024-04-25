عبدالغفار والاختيار الأمثل

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القرار الذي اعتمده مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية برئاسة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة، بتعيين أحمد محمد عبدالغفار مديرًا تنفيذيًا باللجنة الأولمبية البحرينية، يعد قرارًا مثاليًا في اختيار عبدالغفار في هذا المنصب الهام والحيوي، لذلك فمقولة: «الرجل المناسب في المكان المناسب» لم تكن وليدة اليوم ولا هي بجديدة علينا، بل هي مقولة تاريخية ومفتاح لنجاح وتطور الدول بشكل عام والهيئات والمؤسسات الرياضية بشكل خاص، لكننا في بعض الأحيان لا ندرك أهميتها في الاختيار الأمثل لمن يتبوء المنصب.

تعيين أمين سر الاتحاد البحريني للسباحة أحمد عبدالغفار مديرًا تنفيذيًا باللجنة كان بمثابة «ضربة معلم»، لما يتمتع به عبدالغفار من سيرة ذاتية متميزة وخبرات متراكمة عمليًا وأكاديميًا، فهو يعد من الخريجين المتميزين من برنامج دبلوم الإدارة الرياضية المتقدمة والتي تنظمها الأكاديمية الأولمبية البحرينية وتحت إشراف الأكاديمية الأولمبية الدولية ومحاضر معتمد بالأكاديمية الأولمبية البحرينية، خلافًا على ذلك فإنه خريج الجامعة البحرية للدراسات العليا من الولايات المتحدة الأمريكية.

لطالما تحدثنا عن أن البحرين تزخر بالطاقات والكوادر الوطنية المؤهلة أكاديميًا والقادرة على حمل مسؤولية التطوير الرياضي من الناحية الإدارية والفنية وتحقيق المكتسبات، فوجود عبدالغفار على رأس العمل التنفيذي باللجنة وتحت إشراف ومتابعة من الأمين العام فارس الكوهجي، سيثريها تميزًا ونجاحًا لمواصلة مسيرة النجاحات والمكتسبات التي حققتها اللجنة الأولمبية، وتحقيق الأهداف المنشودة التي يسعى لها مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية، وهذا ما نؤكد عليه دائمًا، هو إعطاء الفرصة لمن يملك الكفاءة والخبرة والعلم، فبتلك العناصر ترتقي رياضتنا وعملنا الإداري والفني، أما وضع الشخص غير المناسب في المناصب القيادية، فذلك يجنينا سوى التخلف وانتشار الفساد الإداري.

وختــامًا للكلمــة حــق وللحق كلمة.. ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية