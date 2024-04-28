حكامنا يتفوقون على أوروبا

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توجد إيجابيات للحكام وسلبيات في دورينا، والغالبية يوجه البوصلة نحو السلبيات، ومن الطبيعي ان تكون هناك سلبيات في التحكيم وفي جميع أنحاء العالم وحتى في الدول المتقدمة مثل البرازيل وأوروبا، وفي البطولات القارية كما شاهدنا قبل 4 سنوات تخبطات التحكيم وتحديدا في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2019، وعندما نقارن التحكيم لدينا قبل عدة سنوات نجد ان هناك فارقا شاسعا بين الأمس واليوم، والإيجابيات كثيرة وتتفوق على السلبيات، والمسؤولون على اتحاد الكرة ولجنة الحكام كفلاء بمعالجة السلبيات متى ما وجدت، ولا شك ان في كل موسم رياضي يفرز العديد من الحكام الذين يتوقع لهم مستقبل في عالم التحكيم، وايضا هناك حكام يقل مستواهم او يهبط اداؤهم خاصة في المنافسات المحلية، ولكن في المحك الخارجي تراهم يبدعون ويقدمون مستويات تفوق حكام أوروبا أحيانا، ليست مبالغة او مجاملة، ورغم عدم وجود حكم الفيديو الـ(VAR) نرى دائما أفضل الحكام لدينا يبدعون دخل المستطيل الأخضر، نعم هناك بعض الأخطاء ولكنها ليست مؤثرة كالتي رأيناها في الكلاسيكو الاسباني مؤخرا، فالكل شاهد فضيحة التحكيم في تلك الليلة حتى بوجود تقنية الحكم المساعد.

همسة:

مع نهاية مباراة ريال مدريد وبرشلونة وصلني مسج (واتساب) من الزميل العزيز الكابتن ياسر تلفت، وهو حكم مساعد ومتمرس وله صولات وجولات في نهائيات كأس العالم، اعتقد له اربع مشاركات او اكثر من ذلك، بوخليل ضليع بالدوري المحلي والمنتخبات الوطنية والدوريات الاوروبية، وفحوى المسج يقول إن بعد مشاهدته لمباراة برشلونة والريال والأخطاء التحكيمية التي صاحبت المباراة تيقن ان حكامنا المحليين (اهون) وافضل حالا من بعض حكام أوروبا، برغم تكنولوجيا السماعات والتوصيلات، إلا أن أخطاءهم اكثر ضررا من حكامنا المحليين الذي يستحقون الدعم والمساندة وليس التصيد للأخطاء إن وجدت، وهي بالطبع غير مقصودة كما يهول البعض. (التصيد) يقصد بها كاتب هذه السطور عندما ذكرت لتلفت أن حكم مباراة النجمة والخالدية ظلم النجمة في أكثر من لعبة وهناك أخطاء أثرت على الفريق، وهو بدوره شرح تلك الأخطاء وبرهن بالحجة والدليل انها ليست أخطاء تستحق الذكر والعتب.

*نقلا عن الأيام البحرينية