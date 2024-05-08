شيخ المعلقين الرياضيين على مستوى الشرق الأوسط

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يُشكل التعليق الرياضي أهمية بالغة لمحبي الرياضة ومتابعيها، كون التعليق على الأحداث الرياضية يختلف عن أي فن من فنون التعليق الصوتي، ولهذا أصبح لهذا الفن مدارس وأصول تتوارثها الأجيال، وعندما نتحدث عن التعليق الرياض لابد لنا أن نتذكر أقدم المعلقين العرب، بل شيخ المعلقين على مستوى الشرق الأوسط.

بطلنا في «صنع في الخليج» هذا الأسبوع واحد من أهم الأسماء في الرياضة السعودية، إذ ارتبطت به الجماهير، وظل مميزًا بصوته الذهبي وثقافته الواسعة وهو يصف مجريات الأحداث الرياضية.. إنه الراحل القدير المعلق الرياضي محمد رمضان، صديق المايكروفون الرياضي لأكثر من 40 عامًا، والذي رحل عن عالمنا في أواخر شهر إبريل المنصرم 2024م، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز الـ91 عامًا.

ولد محمد رمضان في حارة الباب بمكة المكرمة عام 1933م، ليدرس في الحرم المكي ثم التحق بمدرسة الفلاح ليكمل دراسته في جامعة الملك سعود بمدينة الرياض، وكان من أوائل طلبة العلوم السياسية، ولكن سرعان ما غلبت عليه هواية الرياضة لتغير مسيرة حياته.

عاصر الراحل رمضان سنوات تأسيس الرياضة في المملكة العربية السعودية لاعبًا وحكمًا وصحافيًا ومعلقًا وإداريًا، ورغم كونه موظفًا في ديوان رئاسة مجلس الوزراء في تلك الفترة إلا أن خطواته شدته نحو الرياضة كثيرًا، حيث بدأ مشواره لاعبًا في صفوف النصر قبل أن يتجه إلى غذاء الفكر في الصحافة ثم الإعلام ليصبح محررًا بجريدة قريش، ومن ثم البلاد.

كما عمل في مجلة اليمامة، ليوافق بعدها على عرض من مؤسس الهلال الشيخ عبدالرحمن بن سعيد -رحمه الله- للانتقال الإداري كمسؤول لشؤون العلاقات العامة بالنادي، ثم أصبح عضوًا ثانيًا لمجلس إدارة نادي الهلال الذي شُكل آنذاك، وتم تعيينه أمينًا عامًا للنادي.

أما عن البداية في عالم التعليق والانطلاق كان من خلال برنامج أطفال بإذاعة مكة المكرمة في منتصف السبعينيات الهجرية، حتى سمعه الشاعر «طاهر زمخشري»، واقترح عليه الاتجاه إلى التعليق الرياضي، وهو الأمر الذي وافق عليه الراحل بلا تردد، وظل يتدرب لمدة 4 أيام قبل أن يقوم بالتعليق على مباراة بين الوحدة والاتحاد، ثم انطلق بعدها بمسيرة ناجحة في عالم التعليق الرياضي، كانت أولها مشاركته الخارجية

في الموسم الثالث من كرة القدم في دورة الألعاب العربية، وقد أُقيمت منافساتها في الدار البيضاء بالمملكة المغربية خلال الفترة 3-10 سبتمبر 1961م، ليبدأ مشواره في عالم التعليق الرياضي من خلال مجموعة المباريات وبخاصة نهائيات كأس الملك وكأس ولي العهد، التي شهدتها الملاعب السعودية القديمة، إضافة إلى المباراة المهمة في كأس أمم آسيا الثامنة في سنغافورة، والتاسعة في الدوحة.

شغل الراحل عددًا من المواقع الإدارية بالاتحادات الرياضية السعودية، كان آخرها منصب الأمين العام لاتحاد كرة اليد، كما ترأس بعثات منتخب السعودية في مشاركات خارجية، اضافةً لشغله منصب مديرًا لمكتب رعاية الشباب في مكة المكرمة، ليبتعد بعد ذلك عن التعليق الرياضي بسبب معاناته مع المرض.. رحمك الله يا صاحب الحنجرة الذهبية وصديق المايكروفون.



*نقلاً عن الأيام البحرينية