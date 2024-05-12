من بطل الدوري؟

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بطل الدوري السعودي للأندية الممتازة «دوري روشن» الموسم المقبل هو نفسه «بطل الدوري» الذي يختتم نهاية الشهر الميلادي الجاري، بمعنى أي ناد من ستة أندية يقوم بنفس التحضير الجيد ويختار الأسماء المناسبة للأجهزة الفنية والإدارية والطبية، ويحسن تقدير احتياجات مراكز اللعب ويدرس جدول المباريات الزمان والمكان والمنافس.

في الدوري المقبل «ستة أندية» يمكن لها أن تنافس على اللقب، لأن لديها فرص متاحة تعتمد على مدى استثمارها، لكن «البطل واحد» وهذا لا يعيب من اجتهد وفعل كل ما يمكنه له أن يفعله، وعلى من ارتكب أخطاء استبعدته من الحسابات ألاّ يرمي غيره بالحجارة، لأن بيته من زجاج يمكن للقاصي والداني أن يفضحه.

الموسم الكروي الحالي «الأعظم» في تاريخ الدوري السعودي للأندية الممتازة منذ انطلاقته 1977م باللاعبين الهواة، وأيضًا من تحوله إلى دوري للاعبين المحترفين 2008م، وهي «أرقام ومشاهدات وصرف وإيرادات وعدد أجانب وجولات وملاعب وانتشار وأصداء»، وموعودون بموسم مقبل وما يليه يفوقه، بعد تبلور فكرة المشروع وهضمه من الأندية والجمهور والإعلام.

لكل موسم ثلاث بطولات محلية «سوبر ودوري وكأس» هذه روزنامة اتحاد الكره التي يمكن أن يحذف أو يضيف لها كما كان ذلك طوال مواسم الكرة منذ انطلاقتها نهاية الخمسينيات الميلادية، مع ما يصاحبها من بطولات إقليمية وقارية للأندية والمنتخبات، ويمكن للنادي تحقيق لقب «من ثلاثة» أو لقب قاري «عن ثلاثة»، ليبرهن على نجاح موسمه، وإن زاد فقد تميز.

الهلال بطل الدوري الحالي والسوبر، ينازعه على لقب كأس الملك النصر، ولم تنجح أنديتنا ولا منتخباتنا هذا الموسم في الحصول على أي لقب، وكل ما جلبته مشاركات الأندية والمنتخبات هو الإضرار بمواعيد المسابقات المحلية، واقتطاع أسابيع من زمنها، ولأن ذلك يبدو للوهلة الأولى لا ذنب فيه للقائمين على «المسابقات» في الرابطة والاتحاد، إلا أن «السوبر السعودي» جعله شاهدًا عليهم لا لهم.

بالتالي فإن الموسم المقبل الذي رشحنا له ستة أندية للتنافس على بطولاته، وعلى رأسها «الدوري» بشروط التحضير والاستقطاب وغيره مما ذكرناه، وقلنا إنه سيتفوق على «عظمة» هذا الموسم لا يمكن أن يتم إلا بروزنامة تبحث بنفسها عن عدالة التنافس، وتمكين الأندية من اللعب في ظروف طبيعية، ولا تكون جملة «تم عرضه على الأندية ووافقت عليه» شهادة براءة، لأن «الرابطة» بكل من فيها، وبما تملك ليس لها أي دور في الحياة إلا تصميم دوري ناجح، متميز.

*نقلا عن الرياضية السعودية