دقيقتان للقراءة

إن تضع نفسك وسط الكبار من خلال عنصر جذب كبير عالميًّا «كريستيانو رونالدو» هذا ليس سهلًا، بل هناك عوامل وخطوات يجب أن تسيرها حتى تصل لهذه المكانة العالية، أهمها هي الاستمرارية في النجاح، ووضع خطط طويلة المدى، لكي تتقدم وتصبح منافسًا قويًّا بين كبار الأندية العالمية.

التعاقد مع رونالدو كانت فكرة تحققت وأصبح مردودها رائعًا، خاصة أن الدون يتابعه الملايين من عشاقه، وهذا ما جعل أنظار العالم تتجه إلى السعودية رياضيًّا، فعلى ذكر المثال دخل قميص نادي النصر في منافسة مع قمصان أندية كرة القدم الكبرى في العالم من ناحية العوائد المالية، فقد جاء في المركز الـ 23 عالميًّا على قائمة «ماركا» لأعلى 50 ناديًا، وهذا ما يؤكد كلامي.

النصر الذي يلعب له رونالدو، أفضل لاعب فى العالم لـ 5 مرات، تعاقد مع شركة «نايكي» الأمريكية للأدوات الرياضية لمدة موسم واحد 2023ـ2024 فى الصيف الماضى، بحسب ما نقلته صحيفة «ماركا» الإسبانية، التى كشفت الضوء أنه حصل من عقد الرعاية على 9.3 مليون يورو، وهو ما يضعه في المركز الثاني عالميًّا بين الأندية غير الأوروبية خلف نادي فلامنجو البرازيلي، صاحب المركز الـ 17 عالميًّا، الذي يحصل على 12.8 مليون يورو سنويًّا من شركة «أديداس» نظير رعايتها له، ليأتي نادي ريال مدريد الإسباني في صدارة الأندية من حيث العوائد المالية المحققة من عقود رعاية القمصان، حيث يحصل من شركة «أديداس» على 120 مليون يورو سنويًّا، متفوقًا بنحو 15 مليونًا عن نادي برشلونة أقرب منافسيه، الذي يحصل على 105 ملايين يورو من «نايكي».

هذه العوامل هي من رسمت خريطة إنفاق السعودية على صفقات اللاعبين الموسم المقبل، لتستمر سلسلة النجاحات في الاستثمار الرياضي في هذه النقطة تحديدًا، خاصة أن رعاية القمصان تعتبر أحد الموارد المالية المهمة لأندية كرة القدم، عبر الحصول على الملابس والأدوات الرياضية، بالإضافة إلى مبالغ مالية ضخمة من تلك الشركات نظير ارتداء علاماتها التجارية، وهذا ما يجعلني أطرح سؤالي لمن يقرأ المقال هل سنكون يومًا ما مبدعين في تسويق منتجات أو شركات لعلامة تجارية سعودية للمستلزمات الرياضية حول العالم؟



*نقلاً عن الرياضية السعودية