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ممثل الوطن

حسين الشيباني
حسين الشيباني
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دعم ممثل الوطن في البطولة القارية يعد واجباً على كل محب ومتابع لكرة القدم الإماراتية بمختلف الانتماءات، والنجاح في هذه البطولة ليس فقط إنجازاً لنادي العين، بل هو انتصار لرياضة الإمارات، والكرة الخليجية والعربية.

نقف جميعنا مع نادي العين في مهمته الآسيوية، عندما يلاقي فريق يوكوهاما الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا، فالعين قادر، بعون الله، على تحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخه وتاريخ للكرة الإماراتية، واستعادة ذكريات عام 2003 عندما كتب حينها حروفاً من ذهب لهذا الإنجاز التاريخي للدولة والوطن العربي، بعد فوزه في النهائي على تيرو ساسانا التايلاندي، ولن ننسى التعاون الأخوي الدائم بين ناديي العين والوصل، بإعارة اللاعب فرهاد مجيدي من الوصل للعين لدعم «الزعيم»، ما أسهم في التتويج بالبطولة.

«الزعيم» أظهر روحاً قتالية استثنائية طوال رحلة التأهل هذا الموسم، وأتمنى أن تكلل هذه الجهود المبذولة في التتويج، والمشاركة مجدداً في كأس العالم للأندية التي سبق أن أحرز خلالها النادي الميدالية الفضية بعد أداء تاريخي مشرف أمام نادي ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية عام 2018.

كلنا ثقة بأن يتكرر هذا الإنجاز مثلما حدث في 2003، وأن تعم الفرحة بالتتويج باللقب القاري على مسرح البطولات استاد هزاع بن زايد.

ندعو جميع أبناء الإمارات إلى التكاتف والوقوف مع نادي العين في هذه المرحلة المهمة، متمنين دوام التوفيق له في تحقيق أكبر الإنجازات، ورفع اسم الدولة عالياً في الملاعب الرياضية إقليمياً وقارياً وعالمياً.

*نقلا عن الإمارات اليوم

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