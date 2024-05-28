رياضتنا... تحتاج لتقييم شامل!!

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يعتبر التقييم الشامل للكيانات الرياضية وسيلة مهمة من وسائل التطوير والارتقاء بالعمل الإداري والفني، وغالبًا ما تستخدم هذه الوسيلة في القطاعين العام والخاص، على اعتبار أنها الوسيلة المثلى لتقييم أي عمل أو مشروع أو أداء العاملين والموظفين فيها، أن التقييم الشامل يتضمن عدة معايير لتقييم عمل الفريق الواحد أو المنظومة، من تلك المعايير القيادة ومستوى الإنجاز والكفاءة والجودة والمصداقية والشفافية في العمل الجماعي والقدرة على حل المشاكل والتكيف مع الظروف والتحديات الداخلية والخارجية المؤثرة.

إن المنظومة الرياضية في مملكتنا الغالية من اتحادات رياضية وأندية محلية بحاجة لعملية تقييم شامل بعد نهاية كل موسم رياضي، وذلك من أجل تقييم واقع تلك الكيانات من الناحية الإدارية والفنية بهدف التعرف على جوانب الضعف والتحديات فيها ومعالجتها، وكذلك جوانب القوة والفرص ومن ثم تعزيزها بالشكل الصحيح، فالدور التوجيهي والرقابي الذي تلعبه الهيئة العامة للرياضة، لا بد أن يفعل أو يقوم على أسس ومعايير لتقييم عمل الاتحادات والأندية والتي تدار من خلال ميزانيات على شكل إعانات حكومية أو من إيرادات الاستثمارات الذاتية التابعة لتلك الكيانات، وبما أن ملكية الاتحادات والأندية تابعة للدولة، فإنه لزامًا أن يتم فرض التقييم الشامل على الكيانات في سبيل الارتقاء بالعمل وبأداء الكوادر الوطنية العاملة وتعزيز قدراتهم نحو تحقيق النجاح في العمل الرياضي المؤسسي المنشود.

مؤشر الأداء العام أو ما يسمى (KPIs) هو إحدى التقنيات الحديثة لقياس نجاح أو فشل عمل أنديتنا واتحاداتنا، فمن خلاله يتم تحديد مؤشر قدرة النادي أو الاتحاد على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنفيذ خطط عمله على الوجه الصحيح، قد تكون هناك بعض التحديات والصعاب التي تعيق عمل ذلك المؤشر بسبب وجود نماذج إدارية غير مؤهلة علميًا والتي غالبًا ما تقف أمام موجة التغيير والتطوير، وهنا يظهر جليًا دور الهيئة العامة للرياضة في دعم وتحفيز الكيانات الرياضية التي يقوم عملها على أسس ومقومات إدارية حديثة، فإن تقييم وتغيير أداء عمل الأندية والاتحادات لا يأتي دون أن يكون للكيانات الرياضية رؤية ورسالة وأهداف واضحة المعالم، كلنا أمل أن نسعى جميعًا لتقييم عملنا قبل أن نبدأ موسمنا الرياضي القادم.

وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية