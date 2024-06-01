أوروبا تحت المجهر

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*نجح نادي اتلانتا الإيطالي بالفوز بلقب كأس الدوري الأوروبي بعد ان تمكن من الإطاحة بنادي بايرن ليفركوزن الألماني والحق به الخسارة الأولى في الموسم بأكمله بثلاثية نظيفة ليعلن تتويجه بأول الألقاب الأوروبية في تاريخه واللقب الأول للفريق منذ ما يقارب ستة عقود.

كل التوقعات قبل المباراة كانت تشير الى افضلية ليفركوزن بحسم اللقب لصالحه عطفا على المستويات الكبيرة التي قدمها الفريق الالماني في البطولة ناهيك عن تألقه المحلي بإحرازه لقب البوندسليغا للمرة الاولى في تاريخه بقيادة مدربه الاسباني المميز تشافي الونسوبيد ان وحدهم من كانوا يتابعون مشوار اتلانتا سواءً في الدوري الايطالي او في بطولة اليوربا ليغ كانوا يؤمنون بقدرة الفريق على التتويج باللقب الاوروبي فالنيرازوري بقيادة المدرب الايطالي العجوز غاسبريني كان مميزا للغاية خلال الاربع او الخمس سنوات الاخيرة وبالتالي كان يستحق تتويج هذه المجهودات الرائعة بالفوز ببطولة واحدة على الاقل وهذا ما تحقق.

*في كل مرة يثبت المدربون الايطاليون انهم دائما من الاكثر تميزا في اوروبا فما غاسبريني الا امتدادا لمجموعة كبيرة من الاسماء البارزة التي حققت العديد من البطولات الاوروبية مع مختلف الاندية ويكفي لتأكيد ذلك ان في هذا الموسم نصف الفرق التي وصلت لنهائيات البطولات الاوروبية يقودها مدربين ايطاليين انشيلوتي غاسبريني وايتاليانو مدرب فيورنتينا!!.

*ايطاليا ستكون على موعد مع كتابة تاريخ جديد في دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل بعد تأكد تمثيلها بخمس فرق في البطولة ففي حال انهى اتلانتا الدوري الايطالي (المتأهل لدوري الابطال بسبب فوزه بلقب اليوربا ليغ) في المركز الخامس فإن نادي روما السادس على الدوري سيتأهل تلقائيا لدوري الابطال وسيصبح لإيطاليا 6 ممثلين في البطولة وهذا ما يعتبر اكبر عدد يتم الوصول اليه في تاريخ البطولة!!.

*الفرق الإيطالية المشاركة في اليوربا ليغ ودوري المؤتمرات الأوروبي أصبحت متمرسة اكثر في البطولتين وباتت تصل الى النهائيات وتحرز الألقاب فيهما بيد ان ممثليها في البطولة الأهم وهي دوري ابطال أوروبا لا يبدو أنها قادرة على التتويج باللقب على الأقل خلال السنتين او الثلاث القادمة وذلك بسبب الفجوة الكبيرة بينها وبين بقية المنافسين!!

*نقلاً عن البلاد البحرينية