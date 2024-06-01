احترافنا بحاجة إلى إعادة نظر..!!

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الوضع الرياضي العام عندنا حاليًا يجبرنا على أهمية إعادة النظر في آليات منظومة الاحتراف بعد أن اتضح لنا جليًا أن هذه المنظومة أثرت تأثيرًا سلبيًا على الوضع العام لرياضتنا؛ نظرًا لغياب العوامل التأسيسية الرئيسية التي تقوم عليها منظومة الاحتراف وفي مقدمتها العامل المادي!

فإلى جانب نقص الثقافة الاحترافية في مجتمعنا الرياضي فإننا نفتقد الى العديد من مقومات الاحتراف بدءًا من محدودية الملاعب الكروية الانجيلية الطبيعية ومحدودية الاستادات التابعة للأندية والتي من شأنها تفعيل نظام الذهاب والإياب باعتباره واحدًا من مقومات الاحتراف الكروي التي يمكن من خلالها تحقيق مكاسب مادية ومعنوية..

نفتقد ايضًا في منظومتنا الاحترافية الى غياب حقوق النقل التلفزيوني المالية التي تشكل جزءًا رئيسيًا من إيرادات الأندية كما هو الحال في الدوريات الاحترافية الحقة، وهذا مما يؤثر على المردود التسويقي للمسابقات الرياضية، إضافة الى شح الإيرادات الجماهيرية نظرًا لاستمرار ظاهرة الدخول المجاني في غالبية المباريات مع استمرار غياب الرعاية التجارية لأغلب الأندية، وإن وجدت مثل هذه الرعاية فإنها غالبًا ما تكون متواضعة المردود المادي !

وسط هذا الوضع الاحترافي الشائك نجد الأندية تتسابق لتعاقدات مالية تفوق طاقتها مما يجعلها في ورطة مالية تغرقها في بحر الديون المتراكمة وتدفعها لاتخاذ قرارات انفعالية غير مجدية كالتضحية ببعض نجومها البارزين او السعي لتقليص بعض الألعاب والأنشطة بالنادي او التركيز على الفريق الأول وإهمال القاعدة وغيرها من القرارات «الترقيعية» التي تؤدي الى الإضرار بتاريخ وسمعة النادي، وقد يصل الأمر - لا سمح الله - إلى وقف النشاط الرياضي برمته!

هذا السيناريو نجده اليوم يبرز على أرض الواقع الأمر الذي يجعلنا نطالب بإعادة النظر في آليات منظومتنا الاحترافية، وبالأخص في جانبها المالي باعتبار أن المال هو المحرك والمؤشر الرئيسي لنجاح هذه المنظومة او فشلها!

أمامنا بعض الخيارات للخروج من هذا النفق ومنها تقليص عدد الأندية الرياضية وفق دراسة جغرافية دقيقة، بحيث يكون هذا التقليص متبوعًا برفع مستوى الدعم المادي العام للأندية المندمجة وتطوير منشآتها من الصالات والملاعب العشبية والاستادات اللائقة التي تؤمن إقامة المباريات الرسمية عليها..

أمامنا ايضًا خيار تفعيل قرار تحويل الأندية الرياضية الى شركات خاصة على غرار ما حصل مؤخرًا في الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وهذا الخيار يحتاج الى قرار سيادي يلزم الشركات والمؤسسات التجارية الكبرى بتبني رعاية هذه الأندية..

مثل هذه الخيارات من شأنها أن تضع مشروعنا الاحترافي الرياضي على الطريق السليم مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية أن يكون الإعلام الرياضي مرافقًا لهذه الخيارات المطلوبة من حيث تفعيل حقوق النقل التلفزيوني التي من شأنها أن تدر على الأندية مردودات مالية سخية اذا ما تم استثمار هذا الجانب الحيوي استثمارًا احترافيًا سليمًا..

كما أنه لابد من وقف مسألة الدخول المجاني للجماهير حتى يكون للأندية نصيب مجزٍ من إيرادات المباريات، وأن يتزامن ذلك مع تفعيل الأندية لـ«دكاكينها» الرياضية للاستفادة المادية من بيع مقتنياتها من الألبسة والشعارات..

كل ذلك يدفعنا للمطالبة بأهمية إعادة تقييم تجربتنا الاحترافية ما دامت في بدايتها قبل أن تتفاقم - في ظل الوضع المادي الحالي للأندية وفي ظل الوضع العام للمنشآت - ونجد أنفسنا في مواقع لا تتفق مع طموحاتنا ولا مع تاريخ رياضتنا البحرينية المشهود لها بالريادة على المستوى الإقليمي...

*نقلاً عن الأيام البحرينية