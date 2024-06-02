من كان وراء... «هبوط الحد»؟!!

3 دقائق للقراءة

لم يكن أشد المتشائمين يتوقع أن يتعرض فريق نادي الحد لكرة القدم لخسارة ثقيلة من المكافح العنيد وفارس الغربية فريق نادي المالكية الصاعد لدوري الكبار، ولم يتوقع أن تكون خسارته للرهان بهذه الصورة وبفقدانه لمقعده بين الكبار بعد أكثر من 15 عامًا قضاها فريق الحد في الدرجة الأولى أو ما تسمى بالدرجة الممتازة، حقق خلالها العديد من البطولات منها بطولة الدوري مرتين، وكأس الملك مرة واحدة، وكأس السوبر مرتين، وكأس النخبة مرة واحدة، وكأس الاتحاد، كل تلك البطولات تحققت في فترة زمنية قصيرة، صنع منها نادي الحد تاريخًا ومجدًا يفتخر به كل من يقطن هذه المدينة العريقة.

إنجازات ومكتسبات تحققت بفضل وجود رجالات أثبتوا حبهم وولاءهم لهذا الكيان، ففي عهد الرئيس الذهبي سعادة السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، تحققت البطولات، وأصبح فريق كرة القدم بالنادي يقارع كبار الفرق وينافس على الصدارة، ناهيك عن بروز كوكبة من اللاعبين النجوم والتي ساهمت بشكل كبير في تحقيق تلك الإنجازات على مستوى النادي والمنتخبات الوطنية على السواء، كما كان للنادي نصيب للمشاركة في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

هبوط فريق نادي الحد لمصاف فرق الدرجة الثانية، لم يكن مستغربًا وذلك بسبب وجود بوادر فشل في تحقيق النتائج الإيجابية، منها تعرض النادي لأزمة إدارية كبيرة للفترة الانتخابية 2022-2026، حيث توالت فيها تقديم الاستقالات لأعضاء مجلس الإدارة، وهذا ما أدى إلى هجرة الكوادر الإدارية المتميزة بالعمل الإداري وانسحابها بصمت لأسباب تتعلق بتجاهل رئيس مجلس الإدارة لها، ولطموحها وضعف قدرته وخبرته في إدارة الأزمات في أجواء محبطة وأقل ما يمكن أن يقال عنها غير صحية، كما كان لفقدان بعض اللاعبين الرئيسيين والإداريين أصحاب الخبرة بالفريق وتغيير المدربين، أيضًا أسباب رئيسية للهبوط.

إن الحاجة إلى قيادة قوية ومتماسكة في هذا الوضع الحالي، قد يكون حلاً من الحلول، فالنادي يحتاج إلى قيادة واضحة وحاسمة تتخذ القرارات الصحيحة وتوفر التوجيه المناسب، فالرئيس الضعيف قد لا يكون قادرًا على توفير ذلك بمفرده، وهذا ما يتطلب جهودًا جماعية من فريق إداري متماسك يمتاز بالخبرة العلمية والعملية للمساعدة في إعادة هيكلة النادي، فالتعاون والتكامل بين القيادة والفريق الإداري هو المفتاح لتجاوز هذه المرحلة الصعبة بنجاح.

على الرغم من أن هذا الوضع يبدو محبطًا، إلا أنه يمكن أن يكون فرصة للفريق لإعادة البناء والعودة السريعة بقوة أكبر في الموسم المقبل، المهم هو أن يتم التعامل مع الوضع بحكمة وخطة واضحة للعودة السريعة، الفريق سيحتاج إلى دعم جماهيره خلال هذا الفترة الصعبة. اليوم أمامنا مرحلة حرجة وانتقالية لهذا الكيان الحداوي، لذلك، من المهم أن نوحِّد الصفوف ونحدد أهدافنا بوضوح ونضع خطة عمل واقعية لتحقيقها، وإذا واجهنا تحديات، علينا تقييم الموقف وتعديل الخطة بدلاً من الاستسلام، فالمثابرة والتكيّف مع التغيير هما مفتاحان لتحقيق النجاح المنشود، والذي نأمل أن يتحقق من خلال الانتخابات القادمة لمجلس إدارة جديد قادر على تغيير المسار وعودة الفريق الأول لكرة القدم مرة أخرى لمصاف دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.

وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

*نقلاً عن الأيام البحرينية