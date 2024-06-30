«التحدي» عنوان و«التفاؤل» شعار..

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بعد أن وضعت قرعة الدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 منتخبنا الوطني في أكثر المجموعات شراسة إلى جانب كل من اليابان وأستراليا والسعودية، بالإضافة إلى الصين وإندونيسيا أصبح لزامًا علينا أن نعد العدة من الآن لتهيئة «الأحمر» لخوض غمار هذا التحدي الكبير، وهذا الامتحان الجاد في مشوار الحلم المونديالي والذي نتمنى أن تتحقق فيه مقولة «الثالثة ثابتة».

رغم تسليمنا بأن الفوارق الفنية والبدنية بيننا وبين قوى هذه المجموعة فوارق كبيرة حسابيًا، إلا أننا ما زلنا نؤمن بأن هذه القاعدة لم تعد ثابتة في عالم الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، والأدلة على ذلك كثيرة لعل آخرها ما شهدناه في نهائيات أمم آسيا الأخيرة، وما نتابعه هذه الأيام في نهائيات بطولة الأمم الأوروبية بخروج منتخبات مدججة بالنجوم أمام منتخبات مجتهدة ومتسلحة بالروح العالية والأسلوب «القتالي» المشروع داخل المستطيل الأخضر.

لذلك علينا أن نجعل «التحدي» عنوانًا لمشوارنا في هذه المرحلة المهمة، وأن نجعل «التفاؤل» شعارنا بعيدًا عن مواقع المنتخبات في تصنيفات «الفيفا» وبعيدًا عن متابعة التهويل الإعلامي لتلك المنتخبات، وهنا تبرز أهمية الإعداد والتحضير النفسي والمعنوي والذي يجب أن يسير جنبًا الى جنب مع التحضير البدني والفني والذهني، وهذه هي مهمة اتحاد كرة القدم الذي يفترض أنه واضع كل هذه الاعتبارات في الحسبان.

شهران فقط يفصلاننا عن انطلاق الخطوة الأولى لهذا التحدي المونديالي، وعلى اتحاد الكرة أن يستغل كل يوم من هذه الأيام لتجهيز المنتخب لمواجهة نظيره الأسترالي خارج الديار، وأن يسارع في الترتيب لإقامة معسكر في إحدى الدول القريبة من أستراليا كسنغافورة أو نيوزيلاندا مع الحرص قدر المستطاع على توفير مباريات تجريبية جادة يكتسب منها اللاعبون المزيد من الثقة التي تمكنهم من مجاراة «الكنغر» الأسترالي في سيدني والخروج ولو بنقطة التعادل.

نعم المشوار طويل والمهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة طالما تسلحنا بالعزيمة والإصرار والروح القتالية داخل الملعب وخضنا التحدي بشعار التفاؤل.

ملاحظتان وددت أن أدونهما هنا الأولى بخصوص المكافآت المادية - إن كانت هناك نية لدى الاتحاد لتخصص مثل هذه المكافآت التحفيزية - أن تكون مرتبطة بالتأهل لا بالفوز في المباراة وذلك لرفع درجة الطموح لدى اللاعبين حتى يشعروا بأن هدفهم الأساسي هو التأهل سواء احتلال الصدارة أو الوصافة أو المركز الثالث، أما الملاحظة الثانية فإنها تختص بأهمية تفعيل «الشراكة» مع الإعلام الرياضي بحيث يكون للإعلام الرياضي مكان في قائمة الوفود التي سترافق «الأحمر» في جولاته الخارجية مع ضرورة التنسيق مع الصحف المحلية لتخصيص مساحة لائقة بهذه التصفيات وأهميتها نظرًا لما للإعلام من دور مهم في دعم المنتخب وتحفيز الجماهير على الوقوف وراءه خصوصًا في المباريات التي سيحتضنها استاد البحرين الوطني.

بانتظار رزنامة اتحاد الكرة لمرحلة إعداد المنتخب مع تمنياتنا للأحمر بكسب رهان هذا التحدي المونديالي.

*نقلا عن الأيام البحرينية