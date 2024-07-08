مؤتمر مميز.. لأولمبياد باريس 2024

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المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة الأولمبية البحرينية بحضور سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وسفير جمهورية فرنسا لدى مملكة البحرين والأمين العام للجنة السيد فارس الكوهجي، مؤتمر جاء ليكشف عن تفاصيل مشاركة أبطال البحرين في أولمبياد باريس الذي سيقام خلال الفترة من 26 يوليو وحتى 11 أغسطس 2024، وقد أقيم المؤتمر بإطلالة جديدة وأسلوب حديث، ساهمت تلك الإطلالة على تحقيق الهدف من المؤتمر وزيادة في تفاعل الحضور من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، حيث تم تقديم عرض متكامل عن الرياضيين البحرينيين المشاركين بالدورة، كما تم عرض فيلم ترويجي قصير عن الزي الجديد لفريق البحرين المشارك في أولمبياد باريس 2024.

إن الآمال معقودة على لاعبي فريق البحرين الذي سيضم 14 لاعبًا ولاعبة يمثلون خمس رياضات وهي ألعاب القوى، المصارعة، السباحة، الجودو ورفع الأثقال، لتحقيق إنجازات وميداليات ملونة في أولمبياد باريس، والذي يشهد مشاركة نحو 15 ألف لاعب ولاعبة من 205 دول، كما أن أولمبياد باريس سيشهد للمرة الأولى تساوي عدد الرجال والنساء المشاركين في منافسات الدورة، وتعد دورة أولمبياد باريس الأولى بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والتي بالفعل تسبب في توقف وتأجيل الكثير من الدورات والبطولات المجمعة.

تعد فكرة عرض الزي الرياضي الجديد لفريق البحرين في أولمبياد باريس 2024 والذي سيحمل العلامة التجارية «أديداس» من الأفكار المميزة وطريقة جذابة لإظهار الزي الرياضي للفريق وإبراز تصميمه وجودته من خلال تصميم منصة للعرض واختيار نخبة من العارضين الرياضيين في مختلف الألعاب الرياضية وهذا ما أثار حماس الحضور وتفاعله أثناء العرض. إن توقيع اللجنة الأولمبية البحرينية على اتفاقية شراكة ورعاية مع شركة «أديداس» تعد اتفاقية تاريخية بعقد بلغ قيمته 1.2 مليون دولار، والتي ستقوم فيه الشركة بتجهيز الفرق البحرينية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 وأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

لا يختلف اثنان على أن الإعلام الرياضي يلعب دورًا محوريًا كشريكٍ رئيسي في نجاح مشاركات المنتخبات والفرق الوطنية في المحافل الرياضية الدولية، وهذا ما أكد عليه سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في كلمته أثناء المؤتمر الصحافي، على أهمية الإعلام ودوره الإستراتيجي في نقل الحدث ومشاركة أبطال البحرين بأساليب إعلامية حديثة تسهم في تحفيز الرياضيين خلال منافساتهم، كما يلعب الإعلام دور مهم في الترويج عن المكتسبات والثقافات التي تتميز بها مملكة البحرين، فكلنا أمل أن يصاحب الوفد الرسمي فريق إعلامي كبير يمثل عددًا من العناصر الإعلامية العاملة في المؤسسات والمنصات الإعلامية الرياضية حتى يتمكن الإعلام الرياضي من القيام بدوره والمساهمة في تحقيق إنجازات باريس المرتقبة.



*نقلاً عن الأيام البحرينية