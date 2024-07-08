متى نبدأ بتحويل أنديتنا إلى شركات؟

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الأوضاع الحالية للأندية الرياضية البحرينية بدأت تأخذ مسارات في غاية الصعوبة، والأمر يدل على تعاظم الأوضاع الاقتصادية الصعبة والتحديات المتزايدة لتلك الأندية، وبالمقابل تطفو قضية خصخصة الأندية الرياضية البحرينية وتحويلها إلى شركات على السطح مجددًا، خاصة في ظل توجه العديد من الدول الخليجية المجاورة إلى تخصيص أنديتها وتحويلها إلى شركات تجارية تعمل وفق معايير الحوكمة والإدارة المالية المحترفة.

ويأتي قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر الأسبوع المنصرم، بالموافقة على إطلاق المسار الثاني لمشروع خصخصة الأندية السعودية وذلك بتخصيص (14) ناديًا رياضيًا من مختلف الدرجات، وذلك استكمالاً لمراحل المشروع الذي أطلق قبل عام بتخصيص (8) أندية، تأكيدًا على ضرورة التكفير الجاد نحو تحويل أنديتنا الرياضية إلى شركات اقتصادية مساهمة.

لن نأتي ببدعة إن قلنا إن قطاع الرياضة العالمي تغير كثيرًا وخاصة على المستوى الاقتصادي، إذ دون الأموال لا يمكن بلوغ الأهداف المرسومة للمنظومة الرياضية، ولا يمكن المنافسة على الألقاب، ولا يمكن الحفاظ على وتيرة العمل في أحسن الظروف. فأنديتنا البحرينية تعاني من شُحٍ في السيولة باستثناء نادي أو ناديين من الأندية العريقة ذات القاعدة الجماهيرية العريضة، وهذه معضلة مزمنة انعكست بشكل بالغ على الدوري المحلي وعلى مستوى أنديتنا في التمثيل الخارجي. فلغاية اليوم، هناك ميزانية خاصة تصرفها الدولة للأندية سنويًا من أجل النهوض بالرياضة، لكن لم يتغير شيء منذ سنوات، بل على العكس تمامًا فإن الأندية تزداد يومًا بعد يوم غرقًا في الديون وكثرة المصاريف من جهة، وتتثاقل المصاريف على الدولة من جهة أخرى.

قد يحتاج القائمون على الرياضة البحرينية بعد كل هذه الإنجازات الرياضية التي تحقق على مدى العقود الماضية إلى التفكير العقلاني الجاد من أجل التحول بأنديتنا الرياضية إلى شركات اقتصادية مساهمة تعيل نفسها بنفسها للتخلص من أعباء الإعانات الحكومية السنوية للأندية وتعطي دافعًا لتطوير القطاع الرياضي على كافة المستويات من ملاعب وإعلانات ورواتب اللاعبين وحقوق البث التلفزيوني وغيرها.

إن السعي نحو تحويل الأندية الرياضة في البحرين إلى شركات يظهر كحلٍ محتمل لتحقيق استقرار أكبر وفعالية أكثر في إدارة الأمور، فالتحول إلى كيانات تجارية، يمكن الأندية من تطبيق معايير الحوكمة الصارمة وإدارة الموارد المالية بشكل أكثر فعالية. الأندية في الدول الخليجية المجاورة توفر نموذجًا يمكن الاقتداء به، حيث تعتمد بشكل رئيسي على العقود التجارية والرعايات، مثل العقود التلفزيونية والرعايات التجارية، كمصادر للإيرادات. لذلك، يتطلب الأمر التحول الجاد والمسؤول نحو نموذج تنظيمي يتميز بالكفاءة والاستقلال المالي، لضمان الاستقرار والنجاح في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتقديم المستمر لجميع المعنيين، ولدعم تطوير البيئة الرياضية والاقتصادية في المملكة.

الأسباب الاقتصادية والإدارية التي تبرر الحاجة إلى تحويل أنديتنا الرياضية إلى شركات اقتصادية مساهمة متنوعة، إذ أن معظم الأندية تعاني ضعفا في الإدارة، وفي التخطيط المالي، مما يؤدي إلى تراكم الديون وعدم الاستقرار المالي، فإن الإدارة الرشيدة والمحاسبة الدقيقة قد تسهم في حل هذه المشاكل وتحسين الأوضاع المالية للأندية. فغالبية أنديتنا الرياضية تدار بأسلوب تقليدي، وتتخذ من الجمعيات العمومية الشكل القانوني، مما يفتقر إلى مستويات متقدمة من الحوكمة والإدارة المالية والمحاسبة، خاصة وأن الإحصائيات تشير إلى أن الأندية لازالت تتلقى دعمًا ماليًا من الدولة، ولكن هذا الدعم تراجع بمرور الوقت.

خاتمة الرؤى، إن الرياضة البحرينية في حاجة إلى وقفة جادة في التفكير بمسألة تحويل الأندية الرياضية إلى شركات اقتصادية قادرة على الاستمرار وتحمل المسؤولية المالية، إذ أن هذا التحول يمكن أن يوفر للأندية الفرصة لتحقيق الاستقرار والنجاح في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، وبالتالي يسهم في تعزيز النشاط الرياضي والاقتصادي في المملكة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية لتصل إلى الاستدامة المالية، وأعلى درجات الاحترافية.



*نقلاً عن الأيام البحرينية