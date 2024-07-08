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المتعة في متابعة مباريات الكرة ليست فقط في المستطيل الأخضر، والآن مع العالم الجديد والذكاء الصناعي والتطبيقات والثورة التكنولوجية أصبحت كرة القدم لعبة أكثر من ممتعة، حدثان كرويان كبيران حالياً شدا أنظار العالم كله، «يورو 2024» و«كوبا أمريكا»، حيث تتعاطف الجماهير مع كل مبارياتهما، كل شخص لديه فريق يشجعه، مع أن المتابعة اختلفت عن زمان ليس فقط لمشاهدة أداء اللاعبين فقط، وخاصة أن هناك أموراً تنقصنا مثل مهارات النجوم والأهداف وقوة شخصية الحكام وانصياع اللاعبين لهذه القرارات والتصريحات المتزنة، والجميل أن البطولتين شهدتا العديد من اللاعبين المتميزين أصحاب البشرة السمراء الذين تألقوا في المباريات وفرضوا شخصياتهم بقوة داخل كافة الملاعب بسبب المهارات العالية التي يتمتعون بها، الأنظار فقط تتجه إلى «أسمر يا أسمراني»، وجماهير الكرة ما زالت تردد «يا أسمر فكري احتار»!

مع تلك الباقة الرائعة من هؤلاء اللاعبين نستمتع بمشاهدتهم وسط جماهير رائعة تشجع منتخبات بلادها ومواهب متميزة وطرق وخطط لمدربين في المباريات قادرة على تعديل الأمور كل حسب قدراته وتفكيره، كرة القدم خطفت القلوب، لها عالمها الخاص المليء بالمفاجآت ولحظات الفرح والحزن! محلياً أقامت رابطة المحترفين، أول من أمس في «مركز أبوظبي للطاقة»، مراسم حفل قرعة مسابقات المحترفين للموسم الجديد الذي أصبح على الأبواب، حيث طارت الفرق إلى أوروبا لمعسكراتها، وبدأ شغل الوكلاء والسماسرة كل يبحث عن رزقه فقد واصلت الرابطة نجاحها التنظيمي بنظام القرعة الإلكترونية لدوري أدنوك للمحترفين، وتقنية الذكاء الاصطناعي لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثانية على التوالي تماشياً مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031.

المراسم التي نقلت على الهواء كانت مميزة في ضيافة الراعي الرسمي، كما شارك في تقديم فقرات حفل القرعة النجم الدولي المعتزل إسماعيل مطر، ويقود رابطة دوري المحترفين عبدالله ناصر الذي تم تجديد الثقة فيه بعد التطور الذي شاهدناه بعمل الرابطة فهو رجل الطاقة والتفكير أوصل المسابقة الأم دوري المحترفين بعد تجربته الكبيرة في هذا المجال ما يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أنه أهل الثقة «بو ناصر» من نجاح إلى نجاح فأبناؤنا كلما أعطيناهم الثقة أبدعوا!.. والله من وراء القصد.



*نقلاً عن البيان الإماراتية