الأفضل والأسوأ في اليورو 2024

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أيام قليلة جدا تفصلنا عن ختام بطولة أوروبا والتي في الواقع لم تكن بالمستوى المأمول والمنتظر حيث لم يرتق الأداء الفني العام إلى مستوى تطلعات الجماهير المتابعة للبطولة!!. ومن خلال هذه المساحة المتواضعة سنحاول تسليط الضوء على أبرز ما حدث في يورو 2024:

المنتخب الاسباني سواء تم تتويجه باللقب أم لا كان أفضل منتخب في البطولة على الاطلاق من حيث ثبات المستوى والاقناع... وبالتالي يستحق المدرب الاسباني لويس دي لا فوينتي أن يكون المدرب الافضل في اليورو على الاطلاق

لم يكن مستغربا خروج المنتخب الألماني مبكرا نوعا ما خصوصا وأنه صاحب الأرض والجمهور... فقد كانت كل المؤشرات قبل البطولة تشير إلى أن المانشافت لا يبدو بأفضل حالاته وأن فرصة تتويجه باللقب بعيدة المنال

المنتخبان الانجليزي والفرنسي حتى وإن وصلا إلى المراحل المتقدمة في البطولة الا أن مستواهما لم يكن يشفع لهما بالوصول الى هذه الأدوار قياسا بحجم التوقعات التي كانت قبل انطلاق البطولة وما يملكه المنتخبان من جودة عالية من اللاعبين البارزين في مختلف الخطوط.

المدرب الإنجليزي ساوثغيت من الممكن اعتباره واحدا من أسوأ المدربين في البطولة بعد ظهور المنتخب الإنجليزي بمستوى مخيب للآمال... فعلى الرغم من امتلاك ساوثغيت لمجموعة من الأسماء المتميزة إلا أنه عجز عن خلق فريق صلب يعكس الجودة الحقيقية للفريق

من غرائب اليورو ما حصل مع المنتخب الهولندي الذي لولا النظام الجديد للبطولة بتأهل أفضل ثلاثة منتخبات تحتل المركز الثالث لكان حسابيا خارج البطولة... وفي النهاية يجد نفسه من بين الأربعة الكبار

المنتخب الإيطالي يمكن اعتباره أكثر المنتخبات الكبيرة سوءًا على الاطلاق بعد أن ودع مبكرا جدا وبصفته حاملا للقب...فقد قام مدربه سباليتي بكوارث فنية كثيرة أدت لتوديع إيطاليا للبطولة من بابها الضيق

المنتخب السويسري كان يستحق البقاء في البطولة لوقت أطول بعد أن غادرها من الدور الثمن النهائي عبر ركلات الحظ امام انجلترا...فلو كانت سويسرا تمتلك خبرة أكبر في التعامل مع الادوار الحاسمة لربما كان لها رأي آخر بكل تأكيد

الحصان الأسود في البطولة كان هو المنتخب التركي الذي قدم مستويات جيدة في كل مبارياته وحتى إقصائه على يد هولندا لم يكن سهلا على الإطلاق

مهاجم المنتخب الهولندي كاغبو يستحق أن يتحصل على جائزة افضل لاعب في البطولة بعد مساهماته الحاسمة في تسجيل وصناعة أهم أهداف هولندا في كل المباريات

مبابي.. كين .. فودن.. بيلنغهام والكثير من النجوم الآخرين قدموا مستويات باهتة جدا وتعرضوا للكثير من الانتقادات.



*نقلاً عن البلاد البحرينية