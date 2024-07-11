تطوير الفئات مهم جدًا

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تتطرّق الزميل والكاتب الرياضي بصحيفة الوطن الزميل يوسف البي عن تراجع منتخبات الفئات السنية، وذكر في عموده أن خلال أكثر من عقد من الزمن شاهدنا تراجعًا مخيفًا لمنتخباتنا الوطنية على مستوى الفئات في جميع البطولات التي شاركوا فيها، وفي مرات عديدة لم يتأهلوا حتى للبطولات القارية، وقد تواصلت سلسلة النتائج السلبية لمنتخبات الفئات وآخرها نتائج منتخب الشباب الذي ودّع بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم، والتي اختتمت مؤخرًا بالسعودية، وقد احتل منتخبنا المركز الأخير بمجموعته وحصل على نقطة يتيمة خلف سوريا وفلسطين والإمارات، كل تلك النتائج هي دليل تراجع منتخبات الفئات.

أعزائي كرتنا تحتاج إلى وقفة جادة وقرارات صائبة حتى نستطيع استعادة جزء من ذكريات الزمن الجميل الذي مرت علينا، ولنتذكر تأهل منتخب الشباب لكأس العالم 1987 بتشيلي، والناشئين لمونديال اسكتلندا 1989. النتائج السلبية لمنتخبات الفئات لها أسباب كثيرة؛ كعدم وجود خطة واستراتيجية تبنى عليها آمال ومستقبل الأجيال الحالية، وعبر هذه السطور نقدم بعض المقترحات المتواضعة ربما تفيد من يعمل مع الفئات العمرية:

أولاً: انديتنا تفتقد للمدرب المتطور بالتمارين الفردية من تسليم واستلام والتسديد بالرجلين.

ثانيًا: يجب عمل دورات لكشف المواهب وضمها للأندية، ويجب تقييم دور الكاشف بين كل موسم.

ثالثًا: صقل المواهب يحتاج لمدرب متمكن ليكتشف جودة اللاعب والحارس معًا.

رابعًا: يجب معالجة مشكلة مواصلات الأندية، وهي نقطة مهمة لاستمرارية لاعب الفئات.

خامسًا: تعيين أخصائي اللياقة البدنية متمكن.

سادسًا: الوجود الإعلامي للفئات مهم جدًا، ونشر كل ما يتعلق باللاعب بالصحف والتواصل الاجتماعي يعطي دافعًا لاستمراريته مع النادي.

هذه بعض النقاط المتواضعة يجب أخذها بعين الاعتبار من قبل الأندية، لربما نسترجع بعضًا مما فقدته فئاتها.

همسة:

الفئات العمرية هي المغذي الرئيس لفرق الرجال، وعدم الاهتمام بها يصيب الأندية بالشلل التام. من يريد المنافسة عليه الاهتمام بالقاعدة أولاً، أما الاعتماد على اللاعب الجاهز وزيادة المحترفين في عدد اللاعبين ليس من مصلحة اللاعب المواطن.



*نقلاً عن الأيام البحرينية