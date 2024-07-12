إعلامنا الرياضي.. أصوات بلا أصداء!

3 دقائق للقراءة

ترى متى سيكون لما يطرحه إعلامنا الرياضي من آراء ومقترحات صدى إيجابيًا لدى القائمين على الشأن الرياضي المحلي، ومتى سيتم تفعيل عبارة «الاعلام شريك أساسي» تفعيلاً ملموسًا لا تفعيلاً «مكتوبًا»؟!

أطرح هذين السؤالين وفقًا لما نشهده على أرض الواقع من «تطنيش» لكل الآراء والمقترحات التي يطرحها إعلامنا الرياضي عبر مختلف وسائله ومنصاته من خلال أعمدة الرأي وما يصاحبها من مقترحات ترمي إلى الإصلاح وتضع مصلحة الرياضة العامة وسمعة البحرين على قمة أهدافها...

لا أتحدّث هنا عن «الصحافة الصفراء» الرامية للإثارة والبهرجة و«النفاق»، إنما اتحدث عن الأقلام الوطنية والآراء الموضوعية المبنية على الحقائق والأرقام والدراسات العلمية والتجارب الفعلية والبعيدة كل البعد عن الشخصنة..

عشرات بل مئات المقالات والآراء التي تناولها إعلامنا الرياضي لتصحيح الأوضاع «المعوجة» التي تعاني منها منظومتنا الرياضية سواء تلك المرتبطة بالبنى التحتية أو تلك التي تخص الجوانب التنظيمية والإدارية وصولاً إلى الجوانب الفنية والميدانية.

مقالات وآراء بها من البناءة ما يساعد على تخطي الكثير من المعوقات ولكن كل ذلك يقابل بـ«التطنيش» الذي يصل إلى درجة «العناد» بدليل صدور قرارات معاكسة للمقترحات والآراء الإعلامية!

كم من مرة نادينا باهمية تطوير ملاعبنا الكروية وزيادة عدد الملاعب المزروعة بالنجيل الطبيعي في الأندية فما وجدنا إلا تراجعًا كبيرًا في هذا الجانب القى بظلاله على مسابقات الفئات العمرية!

كم من مرة نادينا بأهمية تقليص عدد الاندية الرياضية وإذا بنا نجد قرارًا بزيادة عدد هذه الأندية، وكم من مرة نادينا بضرورة تقنين المراكز الشبابية وازدواجيتها مع الأندية الرياضية فإذا بنا نجد هذه المراكز تزداد تشابكًا في أنشطتها مع الأندية الرياضية وكم من مرة نادينا بأهمية تقليل عدد اللاعبين الكروين المحترفين «الأجانب» حفاظًا على فرص مواهبنا الوطنية فإذا بنا نجد هذا العدد يزداد بلا معايير فنية ويقلص فرص المواهب البحرينية وكم من مرة نادينا بأهمية المراقبة الدقيقة على الأندية وما يدور فيها من مخالفات إدارية ومالية فإذا بنا نجد أغلب هذه الأندية تغرق في بحر الديون وتعاني من مشاكل إدارية واستثمارية متكررة!

كم.. وكم.. وكم من الآراء الإيجابية التي يطرحها الإعلام دون أن تجد لها آذان صاغية أو ردود أفعال إيجابية بل على العكس كان قابلها الصمت و«التطنيش» ولا حياة لمن تنادي و«بن عمك اصمخ»! ليس هذا فحسب بل أن الإعلامي بدلاً من أن يكون شريكًا فعليًا أصبح يصنف على أنه «ضيفًا ثقيلاً» خصوصًا بعد أن أصبح لكل اتحاد ونادٍ لجانه الإعلامية الخاصة التي تروّج له وتلمع صورته تنفيذًا لتوجيهات إدارته!

نحن بحاجة ماسة إلى احترام الرأي الآخر وإلى تفعيل الشراكة الإعلامية وأخص بالذكر الموضوعية منها وأن نؤمن بتقبل النقد البناء وبالنظر إلى المقترحات الإيجابية وأخيرًا أن نؤمن بأن الإعلام عامة والصحافة خاصة يشكلان السلطة الرابعة كعمود أساسي من أعمدة التطور الحضاري.

*نقلا عن الأيام البحرينية