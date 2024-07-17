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إن تجاهل عمل وإنجازات الآخرين هو سلوك غير حضاري وغير أخلاقي، وقد تجده في وسطنا الرياضي من بعض أعضاء مجالس الإدارات حينما يتجاهلون عمل من قبلهم من الإدارات السابقة، كما ينسبون لهم إنجازات الآخرين من الإدارات السابقة، وهذا ما يتسبب في خلق بيئة عمل سلبية في المجتمعات الرياضية، فعندما نقدّر عمل الآخرين ونثني عليهم، فإننا نشجعهم على أدائهم ومواصلة عملهم، وهذا يجعلهم يشعرون بالتقدير والرضا عن أنفسهم، كما أن التركيز على إبراز إنجازات الآخرين يساعد على بناء علاقات إيجابية وأخوية، مما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل والمجتمع الرياضي.

للأسف هناك بعض منتسبي أنديتنا المحلية الذين يعملون على تشويه وتقليل من إنجازات ومكتسبات النادي الذي ينتمون إليه، أما بسبب فشلهم في تحقيق إنجازات تذكر لهم وتدون في تاريخ النادي أو لديهم حسابات مع بعض أعضاء مجالس الإدارات السابقة ويحاولون تصفيتها من خلال عملية التجاهل والتقليل من نجاح الآخرين، أو عن طريق مصادرة العمل المميز للإدارة السابقة وفي بعض الأحيان ينسبون لهم ما تحقق من مكتسبات ترجع في الأصل للعهد السابق والإدارة السابقة.

أليس من الأجدر على تلك النماذج أن يظهروا قدرتهم على حل المشاكل التي تواجه مجلس إدارتهم وكيانهم الرياضي؟! وأن يكونوا قدوة في السلوكيات والقيم التي تعزز الثقة والاحترام المتبادل بين جميع منتسبي النادي، كما كان من الأفضل أيضًا أن يغتنموا الفرص لإبراز إسهامات الآخرين وإنجازاتهم في مجلس الإدارة، ناهيك عن أظهار تقديرهم للجهود الإيجابية والإبداعية للآخرين، فمن خلال أتباعهم تلك الاستراتيجيات، سيكونون قادرين على إبراز عمل الآخرين بصورة إيجابية وبناءة، مما يساعدهم في بناء تأثير قوي ومؤثر في البيئة الداخلية والخارجية والمحيطة للكيان.

لذلك، يعتبر تجاهل عمل الآخرين ظاهرة واسعة الانتشار وفي العديد من المجالات، بما في ذلك المجال الرياضي¸ وبالتالي تستحق منا الاهتمام والمعالجة، بدلاً من اعتبارها مجرد قضية تخص فئة محددة. وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.



*نقلاً عن الأيام البحرينية