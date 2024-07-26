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مفهوم الإعلام.. شريك أساسي!!

أحمد البهدهي
أحمد البهدهي
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دائمًا ما يشير المسؤولون في شتى المجالات، وتحديدًا المجال الرياضي، إلى أن الإعلام شريك أساسي في تحقيق أهداف المسيرة التنموية والتطويرية الشاملة في القطاع الرياضي، وبالتالي يمكن للإعلام الرياضي أن يكون شريكًا فاعلاٍ في تطوير المنظومة الرياضية وتحسين أدائها على مختلف المستويات إذا ما تم تفعيل الشراكة بمفاهيمها الرئيسة والتي ترتكز على دور الإعلام الرياضي في الكشف عن أوجه القصور والممارسات السلبية في القطاع الرياضي، وأيضًا تعزيز المفاهيم الإيجابية كالروح الرياضية والنزاهة والعدالة.
نجاح أي شراكة يتوقف على عدة عوامل أهمها التوافق والتناسق بين الشركاء، إذ يجب أن يكون هناك تناسق في الأهداف والرؤية والقيم بين الشركاء، بحيث يعملون كفريق واحد متناغم، تتسم العلاقة بالثقة المتبادلة والشفافية في التعامل والمشاركة في تبادل المعلومات والأفكار والآراء، وبالتالي فإن الالتزام بهذه العوامل الرئيسية يكفل نجاح الشراكة وتحقيق النتائج والأهداف المرجوة منها.
ما يشهده شارعنا الرياضي من عدم تجاوب بعض المسؤولين عن الرياضة مع ما يكتبه الإعلام الرياضي أو ما يشير إليه النقد الإعلامي، فهو انتهاك واضح لمبادئ الشفافية والمساءلة التي يجب أن تسود بين وسائل الإعلام من جانب والكيانات والهيئات الرياضية من جانب آخر، وهذا السلوك يتناقض بشكل صريح مع مبادئ الشراكة التي غالبًا ما يتغنى بها أغلب المسؤولين من أصحاب القرار، وبالتالي فإنه يضعف الثقة العامة ويحول دون المساءلة والشفافية في طرح الآراء والأفكار، مع أن هناك نخبة من المسؤولين (نرفع لهم القبعة) يتعاملون مع الإعلام الرياضي من منطلق الحس بالمسؤولية وتفعيل الشراكة الإيجابية.
يجب على المسؤولين الرياضيين تبني ثقافة التجاوب والانفتاح على النقد البناء بدلاً من رفضه وتجاهله، فهناك عدة تساؤلات تجرنا إلى معرفة كم من المسؤولين الذين يقومون بالرد بالإيجاب أو بالسلب على كل ما يكتب في الإعلام الرياضي؟ وكم من مسؤول قام بالتواصل المباشر مع أصحاب الأعمدة الصحفية التي تسلط الضوء على قضايانا الرياضية؟ جميع تلك التساؤلات تطرح في زمن فقد الإعلام الرياضي دوره كشريك أساسي لتطوير المنظومة الرياضية، وذلك إما بسبب عدم مرافقة الإعلام للوفود الرياضية الرسمية كما كان في السابق، أو من خلال تجاهل المسؤولين حول ما يطرح في وسائل الإعلام الرياضي.
إن استجابة المسؤولين الرياضيين للنقد والإعلام الرياضي تتفاوت وفقًا للعديد من العوامل، مثل الثقافة الرياضية والسياق الذي يتعاملون معه، ناهيك عن مدى قناعة المسؤولين الرياضيين بأهمية دور الإعلام الرياضي في عملية التطوير، وجعل الإعلام الرياضي شريكًا أساسيًا واستراتيجيًا في جميع المشاريع والمبادرات الرياضية والمشاركات الوطنية الخارجية. كلنا نأمل أن يكون للإعلام الرياضي أهمية كشريك أساسي في بناء مجتمع رياضي قائم على تقبل الرأي والرأي الآخر، وأن يكون المرآة الحقيقية التي تعكس كل ما يدور حولنا في قطاعنا الرياضي البحريني.

*نقلا عن الأيام البحرينية

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