دقيقتان للقراءة

إن مواصلة الدعم والاهتمام من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية سيكون عاملاً حاسمًا لنجاح تنظيم مسابقة كأس خالد بن حمد لكرة القدم، حيث إن رعاية سموه للمسابقة ستضيف الكثير للكرة البحرينية وتحديدًا الأندية أصحاب المراكز من الأول وحتى الرابع بدوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي 2023-2024، وهي أندية الخالدية، الرفاع، المحرق والأهلي.

إن استحداث مسابقة كأس خالد بن حمد لكرة القدم قد يكون لها تأثير على الكرة البحرينية، من حيث زيادة المنافسة بين الأندية، وهذا ما يدفعهم للاستثمار أكثر في تطوير فرقهم واستقطاب أبرز اللاعبين، كما إن استحداث تلك المسابقة سيؤدي إلى زيادة الحماس والإثارة لدى الجماهير، مما يساهم في ارتفاع نسب الحضور الجماهيري في المسابقات المحلية، ناهيك عن جذب رعاة وشركاء استراتيجيين للمسابقة.

بشكل عام، فإن استحداث مسابقة كأس خالد بن حمد لكرة القدم، قد يكون له تأثير إيجابي على تطوير والارتقاء بالكرة البحرينية، شريطة أن تكون المسابقة منظمة بشكل جيد وتلقى دعم كبير من القطاع الخاص وتحديدًا المؤسسات المالية، حتى يكون المردود من المسابقة مردود إيجابي ينعكس على الأندية المشاركة بشكل معنوي ومادي، كما أن وسائل الإعلام الرياضي عليها أن تلعب دورًا محوريًا في إنجاح وتطوير المسابقة من خلال مختلف جوانب التغطية والتحليل والترويج عنها.

كلنا أمل أن تظهر مسابقة كأس خالد بن حمد لكرة القدم بالصورة الفنية والتنافسية والتنظيمية التي تناسب أسم ومكانة راعي المسابقة، الداعم الرئيسي للرياضة والكرة البحرينية، كما نتمنى أن تكون آلية توزيع مكافآت المسابقة حسب أفضلية النتائج دون المساس في الحق المادي لبطل المسابقة، وهذا ما يجعل الاتحاد البحريني لكرة القدم أمام تحدي في كيفية استفادة الأندية المشاركة من مجموع المكافآت المرصودة للمسابقة وتحقيق التوازن بين اكتفاء الفرص والتطلع للأفضل بين الأندية المشاركة بالمسابقة.

وختامًا للكلمة حق وللحق كلمة، ودمتم على خير.

*نقلا عن الأيام البحرينية