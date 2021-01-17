صدمة للباحثين عن بدائل.. واتساب أفضل من تيلغرام!

أثار تطبيق واتساب الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بعد الإعلان عن تحديث سياسة الخصوصية، الذي اشترط قبول المستخدم للشروط الجديدة التي تظهر له أثناء استخدام التطبيق في موعد أقصاه 8 فبراير 2021 أو حذف حسابه.

كانت السياسة الجديدة لتطبيق واتساب تمنح مزيداً من الحرية للتكامل مع تطبيقات فيسبوك الأخرى، وتتيح للمستخدمين التواصل مع الشركات بسهولة، وهذا يعني أيضًا أن التطبيق سيجمع الكثير من بياناتك وسيشاركها مع فيسبوك.

وقد أثار هذا التغيير قلق بعض المستخدمين، وبدأوا بالبحث عن بدائل أخرى، وقد كان كل من تيلغرام، وسيعنال هما أبرز المتنافسين في سباق استبدال واتساب.

ولكن سرعان ما أعلنت شركة واتساب عن تأجيل الموعد الذي سيُطلب فيه من المستخدمين مراجعة شروط الخدمة وسياسة الخصوصية وقبولها لمدة ثلاثة أشهر، ولن يتم تعليق أو حذف حساب أي شخص في تاريخ 8 فبراير، وذلك بعد انتشار الكثير من الجدل حول التحديثات الأخيرة وإثارة المخاوف لدى المستخدمين.

لا شك أن أي تطبيق له ميزات وعيوب، ولا يوجد تطبيق حتى الآن يتفق عليه الجميع، ولكن هل تعلم أن تطبيق واتساب أكثر أمانًا من تطبيق تيلغرام، بالرغم من كل الجدل المثار حاليًا حوله!

السبب الذي يجعل تطبيق واتساب أكثر أمانًا من تيلغرام

يعتبر تطبيق تيلغرام المنافس الأكبر لتطبيق واتساب لسنوات حتى قبل الجدل المثار حديثًا حول تحديث واتساب لساسية الخصوصية الخاصة به، حيث يقدم تطبيق تيلغرام – الذي زاد عدد مستخدميه خلال الأيام القليلة الماضية وتخطى 500 مليون مستخدم شهريًا – الكثير من الميزات الفريدة التي تجعله بديلًا أقوى لواتساب.

ولكن أسوأ شيء في تطبيق تيلغرام ولا يعرفه الكثيرون؛ هو أن التطبيق يعتمد على تشفير (عميل إلى خادم) Server-client encryption في المحادثات الخاصة ومحادثات المجموعات، ويستخدم ميزة (التشفير من طرف إلى طرف) في المحادثات السرية فقط.

يعني هذا أن كل ما ترسله في المحادثات الخاصة ومحادثات المجموعات – سواء كانت نصوص، أو صور أو مقاطع فيديو أو ملفات – يمكن لأي شخص لديه حق الوصول إلى خوادم تيلغرام الاطلاع عليه في أي وقت.

ويعني كل ما سبق أنه إذا حدث اختراق لتطبيق تيلغرام في أي وقت – وهذا شيء وراد جدًا – فستكون كل هذه البيانات في أيدي المخترقين، في حين هذا مستحيل في تطبيق واتساب الذي يوفر إعداد (التشفير من طرف إلى طرف) end-to-end encryption افتراضيًا لجميع المستخدمين الذين يزيد عددهم عن ملياري مستخدم في هذا الوقت، وبذلك يعتبر واتساب تطبيق التراسل الفوري المشفر الأكثر انتشارًا في العالم.

خصوصية تيلغرام

بالإضافة إلى ذلك؛ إذا ألقينا نظرة على سياسة خصوصية تيلغرام؛ سنجد أنه يتطلب رقم هاتفك لإنشاء حساب، كما يصل إلى جهات الاتصال الخاصة بك عند التسجيل، واسم المستخدم الخاص بك، وصورة حسابك. واختياريًا، إذا كنت تريد استخدام ميزة المصادقة الثنائية باستخدام البريد الإلكتروني، وستقوم الشركة بجمع تلك البيانات. ومع ذلك، تدعي الشركة أن البيانات التي تجمعها لا تُستخدم في الإعلانات.

كما يجمع تطبيق تيلغرام أيضًا بيانات جهازك الأساسية وعناوين IP. والطريقة الوحيدة لضمان عدم قراءة أي شخص لمحادثاتك هي استخدام ميزة الدردشة السرية في تيلغرام.

نعم لا شك أن تركيز شركة فيسبوك على جمع البيانات ومعالجتها يتعارض مع مبادئ المراسلة الآمنة والخاصة. ومن الواضح أيضًا أن تطبيق واتساب يركز الآن على الخدمات التجارية والتسوق والمدفوعات، ولكن على الأقل يمكننا التأكيد على أن أمان واتساب جيد، لذلك لا تتوقف عن استخدامه حتى تكون متأكدًا تمامًا من رغبتك في الانتقال لتطبيق آخر، مع تحديد البديل الأفضل الذي سيتعامل مع بياناتك بوضوح.

يعتبر تطبيق (Signal) حتى الآن هو البديل الأفضل لكل من واتساب وتيلغرام بفضل ما يقدمه من ميزات لحماية الخصوصية، ولكن يشير خبراء الأمن أيضًا إلى أن الوضع غير الربحي للشركة المطورة للتطبيق يثير الكثير من التساؤلات في وقت أصبح فيه جمع البيانات أهم شيء بالنسبة للشركات في أي قطاع سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة.