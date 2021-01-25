أوضحت جمعية المستهلكين الإيطالية Altroconsumo اليوم الاثنين أن شركة آبل قامت عن قصد بإبطاء أجهزة آيفون القديمة في إيطاليا، مما دفع الجمعية إلى إبلاغ شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة بأنها بدأت دعوى جماعية ضدها.

وقالت الجمعية في بيان: إنها طلبت تعويضات قدرها 60 مليون يورو (73 مليون دولار) – أو نحو 60 يورو لكل جهاز – نيابة عن المستهلكين الإيطاليين الذين خدعتهم الممارسة التي اعترفت بها السلطات الإيطالية.

وتقول Euroconsumers، وهي منظمة مناصرة شاملة في الاتحاد الأوروبي تضم Altroconsumo الإيطالية: إن التعويض البالغ 60 يورو هو متوسط المبلغ الذي يدفعه المستهلكون لاستبدال بطاريات أجهزتهم.

وتشمل الدعوى القضائية مالكي هواتف iPhone 6 و iPhone 6 Plus و iPhone 6S و iPhone 6S Plus، التي بلغ إجمالي مبيعاتها في إيطاليا نحو مليون هاتف بين عامي 2014 و 2020.

وقالت شركة آبل في رسالة بالبريد الإلكتروني: إنها لم تفعل أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجاتها عن عمد، أو إضعاف تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء.

وأضافت: كان هدفنا دائمًا هو توفير منتجات يحبها عملاؤنا، كما أن جعل أجهزة آيفون تدوم لأطول فترة ممكنة يعد جزءًا مهمًا من ذلك.

وقالت (إلس بروجمان) Els Bruggeman، رئيسة السياسات والتنفيذ في Euroconsumers، في بيان: عندما يشتري المستهلكون أجهزة آيفون، فإنهم يتوقعون منتجات ذات جودة مستدامة، وللأسف، لم يحدث هذا مع سلسلة iPhone 6.

وأضافت: لم يتم الاحتيال على المستهلكين فحسب، بل كان عليهم أن يواجهوا الإحباط والأذى المالي، ومن وجهة نظر بيئية، فإن هذا الأمر غير مسؤول تمامًا.

رفعت Euroconsumers قضيتين قضائيتين مشابهتين في شهر ديسمبر نيابة عن المنظمات الأعضاء Test-Achats في بلجيكا و OCU في إسبانيا بسبب إبطاء أجهزة آيفون القديمة.

وقالت جمعية المستهلكين الأوروبية، التي تنسق الدعاوى القضائية الثلاث: إنها تخطط أيضًا لإطلاق دعوى قضائية جماعية رابعة في البرتغال في الأسابيع المقبلة.

ووافقت شركة آبل على تسوية بقيمة 500 مليون دولار في الولايات المتحدة في شهر مارس الماضي، بعد أن اعترفت بإبطاء أجهزة آيفون القديمة، وعوضت المستهلكين الذين اشتروا iPhone 6 أو 7 iPhone، التي تم خنقها للحفاظ على عمر البطارية.

كما وافقت الشركة على تسوية ثانية في شهر نوفمبر مع 34 ولاية أميركية مقابل 113 مليون دولار إضافية.

وقال المدعي العام للولاية: إن آبل تدرك تمامًا أنه من خلال إخفاء التباطؤ المتعمد للهواتف القديمة، يمكنها الاستفادة من الأشخاص الذين يشترون هواتف جديدة بدلاً من استبدال البطاريات.