إذا تخليت عن واتساب.. هكذا تضمن "خصوصيتك" بسيغنال وتلغرام

بعد أن تسببت صفقة استحواذ موقع "فيسبوك" على تطبيق الرسائل "واتساب" بحالة من الخوف من تحديثات الخصوصية، توجه آلاف المستخدمين نحو تطبيقات المراسلة وعلى رأسها "تلغرام" و"سيغنال".

لكن عند تحميل "تلغرام" لأول مرة، يأتي التطبيق بإعدادات مسبقة، حيث وبخلاف كل من واتساب وسيغنال، يقوم تلغرام بتخزين جميع رسائلك ومحتوياتك في السحابة الخاصة به، بحيث يمكنك الوصول إلى كل شيء من أي مكان، باستخدام جميع أجهزتك المختلفة. لهذا السبب "لن تشعر بالراحة تجاه المعلومات التي تخزنها في حساب تلغرام الخاص بك، لأنها خارجة عن سيطرتك" وفق موقع "فوربس".

"تلغرام"

تقول تلغرام إنها سعت إلى تحقيق التوازن بين "سهولة الاستخدام" والأمان، مما يجعل استخدام خدمتها أسهل من منافستها. لكن كما هو الحال مع واتساب وسيغنال، عند تثبيت تلغرام على جهازك، فإنك تدخل رقم هاتفك وتتلقى رسالة نصية قصيرة لتأكيد أنه رقمك وربطه بحسابك الجديد. ومرة أخرى، مثل الآخرين، إذا قمت بتغيير هاتفك، فما عليك سوى تكرار العملية وإدخال رمز من خلال خدمة الرسائل القصيرة "SMS" واستعادة حسابك.

لكن هناك مشكلة خطيرة، إذا حصل أي شخص على رمز SMS هذا، فيمكنه الاستيلاء على حسابك والوصول إلى المحتوى الخاص بك. ويقوم المهاجمون بتثبيت تلغرام على أجهزتهم، وإدخال رقمك، ثم محاولة الحصول على رمز SMS الذي تم إرساله إليك. وإذا نجحت هذه المحاولة، فهذا يوفر الوصول إلى حسابك والتخزين السحابي.

لكن "تلغرام" يوفر، تماما مثل "سيغنال" و"واتساب"، طريقة لمنع حدوث ذلك، حيث يمكنك إعداد كلمة مرور المطلوبة جنبًا إلى جنب مع رمز SMS لتسجيل تثبيت التطبيق الجديد، أي التحقق من هوية المستخدم باستخدام "المصادقة الثنائية" أو "Two Factor Authentication".

وعلى عكس "واتساب"، يمكن أن يكون هذا رمزًا أبجديًا رقميًا، وليس مجرد رمز PIN، ويمكنك أيضًا إدخال عنوان بريد إلكتروني احتياطي في حالة نسيانه.

تأكد من إعداد رمزك على الفور ضمن "أمان الخصوصية" في إعدادات تطبيقك.

والإعداد الثاني الذي تحتاج إلى تغييره هو إعدادات الخصوصية الفعلية الخاصة بك.

تمامًا كما هو الحال مع "واتساب" ، يجب أن يكون خيارك الافتراضي هو مشاركة رقم هاتفك والطابع الزمني وصورة ملفك الشخصي مع جهات الاتصال الخاصة بك دون أي شخص آخر.

بنفس القدر من الأهمية، تحتاج أيضًا إلى تحديد من يمكنه الاتصال بك أو إضافتك إلى المجموعات.

وكما هو الحال مع برامج المراسلة الأخرى، يجب عليك أيضًا تأمين تطبيقك برمز المرور على جهازك حيثما كان ذلك متاحًا.

ويقدم "تلغرام" محادثات سرية، والتي توفر تشفيرًا من طرف إلى طرف، وإن كان ذلك فقط من جهاز إلى آخر، بين شخصين فقط، لن تتم مزامنتها عبر أجهزة متعددة ولن تعمل مع المجموعات.

يقول "تلغرام" إنه من الصعب القيام بذلك من الناحية الفنية، على الرغم من أن "سيغنال" و "iMessage" نجحا في تنفيذ هذا المستوى من التشفير بشكل لا تشوبه شائبة.

ولبدء محادثة سرية بأمان مع إحدى جهات الاتصال الخاصة بك، انتقل إلى الدردشة العادية مع جهة الاتصال، وانقر على النقاط الثلاث "أندرويد"، أو "المزيد" على iOS ، ثم "ابدأ الدردشة السرية".

"سيغنال"

عند تثبيت "سيغنال" لأول مرة، تمامًا مثل "واتساب" و"تلغرام"، يُطلب منك رقمك ويتم إرسال رمز SMS للتحقق من أنه هاتفك.

كانت هذه الزيادة في طلبات رموز الرسائل النصية القصيرة هي التي تسببت في مشاكل لتطبيق سيغنال بعد "النزوح الجماعي" من واتساب، قبل أن تنهار منصة المراسلة نفسها تحت وطأة المستخدمين الجدد.

على عكس تلغرام وواتساب، فإن رقم التعريف الشخصي للمصادقة الثنائية إلزامي مع سيغنال.