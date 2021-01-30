هكذا يمكنك شحن الأجهزة لاسلكيًا عبر الهواء!

أعلنت شركة شاومي عن تقنية Mi Air Charge، وهو نظام للشحن اللاسلكي تدعي الشركة أنه قادر على شحن الأجهزة في دائرة نصف قطرها عدة أمتار.

وتقدم تقنية الشحن عن بُعد في الوقت الحالي إمكانية الشحن عن بُعد بقوة 5 واط لجهاز واحد داخل دائرة نصف قطرها عدة أمتار.

وبصرف النظر عن ذلك، يمكن أيضًا شحن أجهزة متعددة في الوقت نفسه (يدعم كل جهاز 5 واط)، ولا تقلل العوائق المادية من كفاءة الشحن.

وتقول شاومي: إن التقنية تعمل أيضًا مع الساعات الذكية وأجهزة اللياقة البدنية، وتهدف من خلالها إلى جعل غرف المعيشة لاسلكية، مع مكبرات الصوت والمصابيح والأجهزة المنزلية الذكية التي تعمل جميعها بالنظام البعيد نفسه.

وتشكل تقنية Mi Air Charge ثورة في طرق الشحن اللاسلكي الحالية، حيث تتيح للمستخدمين شحن الأجهزة الإلكترونية عن بُعد دون أي كابلات أو منصات شحن لاسلكية.

وأكدت الشركة أن تقنية Mi Air Charge هي مجرد عرض تقني في هذه المرحلة، ولن تتوفر ضمن أي منتجات تجارية التكنولوجيا هذا العام، ورفضت تقديم إطار زمني للإصدار.

وليس من الواضح كون شاومي ستكون قادرة على التغلب على مشاكل السوق التنفيذية والهيكلية التي يواجهها البائعون الآخرون الذين عرضوا نماذج أولية للشحن اللاسلكي دون اتصال.

و هناك أيضًا مخاوف صحية، وليس هناك شك في أنه إذا نجحت هذه التكنولوجيا في الوصول إلى السوق، فسيتم فحصها بشدة من السلطات التنظيمية.

وتكمن التقنية الأساسية للشحن عن بُعد عبر شاومي في تحديد المواقع الفضائية ونقل الطاقة.

وتشتمل منصة الشحن المعزولة التي طورتها شاومي على هوائيات تداخل من خمس مراحل مدمجة، التي يمكنها اكتشاف موقع الهاتف الذكي بدقة.

وتنقل مجموعة التحكم في الطور المكونة من 144 هوائيًا موجات بعرض ميليمتر مباشرة إلى الهاتف من خلال تشكيل الحزمة.

وعلى جانب الهاتف الذكي، طورت شاومي أيضًا مجموعة هوائيات مصغرة مع هوائي منارة مدمج ومجموعة هوائيات استقبال.

ويبث هوائي المنارة معلومات الموقع باستهلاك منخفض للطاقة، وتعمل مجموعة هوائيات الاستقبال المكونة من 14 هوائيًا على تحويل إشارة الموجة المليمترية المنبعثة من منصة الشحن إلى طاقة كهربائية من خلال دائرة المصحح لتحويل تجربة الشحن إلى حقيقة.

ويجب أن تكون متشككًا بشأن احتمالات وصول هذه التقنية إلى السوق حتى تشير الأدلة إلى خلاف ذلك، حيث تم الترويج لهذا النوع من الشحن منذ سنوات، لكن لم تقم أي شركة بتسويقه بنجاح على الإطلاق.

وتقوم شركات، مثل Energous، بالإعلان عن الشحن اللاسلكي الفعلي في معرض CES، لكن التكنولوجيا لم تكتسب زخمًا جديًا بعد.

وأظهرت شاومي اختراقات هندسية في تقنية الشحن اللاسلكي في الماضي، وتتمتع بميزة امتلاك النظام البيئي الضخم للأجهزة الذي يمكنها الاستفادة منه نظريًا.