سيغنال يناكف واتساب.. ميزات دردشة تعجب الجمهور!

بعد مشاكل الخصوصية التي وقع فيها تطبيق واتساب الأكثر شيوعاً بين المستخدمين، يستغل تطبيق سيغنال شعبيته المتزايدة ويلعب على وتر إرضاء المستخدم قدر الإمكان.

فقد جلب الإصدار الأحدث من تطبيق سيغنال لكل من iOS (5.3.1) و أندرويد (5.3.7) عددا من إضافات الدردشة السائدة الجديدة إلى تطبيق المراسلة المشفر. تتضمن هذه الميزات الشائعة، مثل: خلفيات الدردشة والملصقات المتحركة وقسم حول في ملفك الشخصي.

ويتعامل تطبيق iOS الآن مع البيانات بشكل أكثر كفاءة، مما يجعله أقرب إلى تكافؤ الميزات مع تطبيق أندرويد.

إيلون ماسك يرمي بثقله

ومما زاد بشعبية التطبيق أيضاً، توصية من الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك، وهو ما جعل باقي منافسي واتساب يثبتون أكثر في سوق المنافسة.

وكان التطبيق قد أعلن عن جديده من الميزات الجديدة للمرة الأولى في 12 يناير/كانون الثاني، وأبلغت التقارير عن طرحها في الإصدار التجريبي من سيغنال لنظام أندرويد الصادر في الأسبوع الماضي.

وباستخدام خلفيات الدردشة، يمكنك الاختيار من بين عدد من الإعدادات السابقة أو تحديد صورة خاصة بك، ويمكنك أيضًا تعيين خلفية لمحادثة معينة أو جميعها، ويحتوي الإصدار التجريبي على 24 ملصقًا متحركًا.

في الوقت نفسه، يعد تطبيق iOS أكثر كفاءة مع البيانات، حيث يرى مستخدمو آيفون إعدادًا جديدًا لتقليل استخدام البيانات أثناء المكالمات.

وهناك أيضًا خيار لإيقاف تنزيلات المرفقات تلقائيًا أثناء المكالمات، والضغط المحسن للصور من بين التحسينات الأخرى.

وتعكس الميزات الجديدة زيادة شعبية التطبيق، حيث يمكن لمستخدمي سيغنال إنشاء حزم ملصقات APNG المتحركة الخاصة بهم عبر نسخة سطح المكتب من التطبيق.

المفوضية الأوروبية إلى سيغنال

فيما تعرض معاينات قائمة الدردشة الموسعة اسم المرسل في الدردشات الجماعية، لذلك من السهل تحديد سلاسل المحادثات التي يجب البحث عنها أولاً.

ولطالما كان سيغنال خيارًا شائعًا للمراسلة لأولئك الذين يركزون على أمان الاتصالات، وطلبت المفوضية الأوروبية من الموظفين الانتقال إلى Signal في شهر فبراير 2020.

من واتساب إلى سيغنال.. الانتقال سهل!

إلى ذلك، لا يزال التطبيق يركز على إطلاق الميزات الجديدة التي تركز على الأمان، مثل تشفير مكالمات الفيديو الجماعية في شهر ديسمبر.

لكن المزيد من الميزات التي تركز على المستهلك، مثل: الخلفيات والملصقات، يمكن أن تجعل سيغنال أكثر سهولة بالنسبة للمستخدمين القادمين إلى التطبيق من واتساب أو فيسبوك مسنجر.