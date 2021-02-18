.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

تويتر يزيل حساباً أرسل تهديداً لشخصية معروفة!

ملالا يوسف زاي
ملالا يوسف زاي

تويتر يزيل حساباً أرسل تهديداً لشخصية معروفة!

مطلق النار داعياً ملالا يوسف على العودة إلى الوطن: لدينا حساب يجب تسويته معك ومع والدك

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

استمراراً في سياسته بمكافحة التطرف والإرهاب والتعليقات المسيئة، أزال موقع تويتر نهائياً حساب مسلح من حركة طالبان الباكستانية، يزعم أنه من أطلق النار على الحائزة على جائزة نوبل ملالا يوسف زاي وأصابها بجروح خطيرة قبل 9 سنوات، بمحاولة اغتيالها مرة ثانية، وكتب على تويتر أنه في المرة القادمة "لن يحدث خطأ".

بعد تهديد ترمب بالقتل.. تويتر يعلق حسابا مرتبطا بخامنئي إيران بعد تهديد ترمب بالقتل.. تويتر يعلق حسابا مرتبطا بخامنئي

وأزال العصفور الأزرق، الأربعاء، الحساب الذي نقل رسالة التهديد بشكل نهائي، فيما دفع التهديد يوسف زاي إلى نشر تغريدة بنفسها، وطلبت فيها من الجيش الباكستاني ورئيس الوزراء، عمران خان، أن يشرحا كيف يكون مطلق النار المزعوم، إحسان الله إحسان، هاربا من الاحتجاز الحكومي.

هروب من المنزل الآمن!

يشار إلى أنه تم القبض على إحسان في عام 2017، إلا أنه هرب في يناير 2020 مما يسمى بالمنزل الآمن، حيث كانت تحتجزه وكالة المخابرات الباكستانية. ويكتنف الغموض والجدل ملابسات اعتقاله وهروبه.

ومنذ هروبه، أجرى الصحافيون الباكستانيون مقابلات مع إحسان عبر نفس حساب تويتر، الذي حمل التهديد باللغة الأردية، وكان لديه أكثر من حساب على تويتر، تم تعليقها جميعا.

ملالا يوسف زاي
ملالا يوسف زاي

حساب سنسويه.. ولن نخطئ!

بدوره، قال رؤوف حسن، مستشار رئيس الوزراء، إن الحكومة تحقق في التهديد وطلبت على الفور من تويتر إغلاق الحساب.

يذكر أن إحسان، وهو عضو قديم في حركة طالبان الباكستانية، كان حثّ ملالا يوسف على العودة إلى الوطن، قائلاً: لدينا حساب يجب تسويته معك ومع والدك".

وأضاف في التغريدة أنه "لن يكون هناك خطأ هذه المرة".

وكان تويتر قد أزال خلال السنوات الماضية آلاف الحسابات كجزء من حربه ضد نشر كل ما يشجع على الإرهاب، بعدما أعلن حربه ضد التطرف والتي شملت معاقبة صفحات تحمل محتوى إرهابياً.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟ أُدرِج بقوائم الإرهاب.. من هو عبد الله شحاتة مستشار مرسي؟
لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق لهذا السبب.. فشل هتلر في الحصول على جبل طارق

الأكثر قراءة

الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون الصور التي وصلت من المريخ وانبهر بها علماء ومهندسون
من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير من نوفمبر وليس بسوق ووهان..مفاجأة عن كورونا تقلب المعايير
جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد جثث مكدسة بأعين مفقوءة..شاهد كم الوثائق التي تورط الأسد
مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة! مذيع مصري أهان الصعايدة.. عقوبة غير مسبوقة!
لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟ لماذا تتجنب رغد صدام حسين الحديث عن أمها؟
إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا إدارة بايدن تدخل على خط أزمة سد النهضة.. ورسالة لإثيوبيا

قبل أن تذهب

الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية
الجوع يفتك بأطفال المخيمات بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية

اكتشف المزيد