روبوت متقلب المزاج وبميزات غربية!

ابتكرت شركة باناسونيك بالاشتراك مع باحثين في مجال الروبوتات من مختبر ميتشيو أوكا التابع لجامعة تويوهاشي للتكنولوجيا روبوت Nicobo، الذي يمتلك العديد من الميزات التي تتوقعها من مثل هذا الجهاز.

ويمكن لروبوت Nicobo التعرف على الوجوه باستخدام الكاميرا، والاستماع إلى صوتك والاستجابة له عبر ميكروفونات الاتجاهات الخاصة به، كما يتضمن مستشعرات تعمل باللمس، لذا فهو يعرف عندما تلمسه أو تعانقه.

ويمتلك الروبوت أيضًا بعض السمات الغريبة، إذ إنه عرضة لنوبات انتفاخ البطن، ولديه مزاج سيئ، لذلك هناك أيام قد لا يستجيب فيها كثيرًا.

ويبدأ الروبوت الحديث أحيانًا دون أن تبدأه أنت، ولا تتوقع أن يتبعك في جميع أنحاء الغرفة أيضًا، حيث إن Nicobo لا يتحرك وقدراته الحركية الوحيدة تتمحور حول الدوران وهز رأسه وذيله والنظر لأعلى ولأسفل.

ولدى Nicobo مفردات محدودة، وهو يعرف كلمة واحدة فقط في البداية، لكنه قادر في النهاية على التحدث بجمل يابانية كاملة بطريقة مشابهة لطفل صغير.

ولن يكون شراء الروبوت في المستقبل القريب أمرًا سهلاً، حيث تخطط باناسونيك لصنع 320 روبوت فقط في عملية الإنتاج الأولية، وجرى بيعها من خلال الطلبات الأولية عبر منصة التمويل الجماعي في نحو ست ساعات.

وتتوقع باناسونيك تسليم الروبوت للعملاء في شهر مارس 2022، وتبيع الشركة Nicobo مقابل 360 دولار تقريبًا.

وبعد الأشهر الستة الأولى، يحتاج أولئك الذين حالفهم الحظ بما يكفي لتأمين طلب أولي إلى دفع نحو 10 دولارات شهريًا مقابل ميزات، مثل: اقتران الهاتف الذكي والتحديثات.

وهناك احتمال أن تقوم باناسونيك بتكثيف الإنتاج وتصنيع المزيد من روبوتات Nicobo إذا كان هناك اهتمام كافٍ.