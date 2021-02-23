.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

هددوه بتركه فخاف.. واتساب ماضٍ بمراضاة المستخدمين

واتساب
تطبيق واتساب

هددوه بتركه فخاف.. واتساب ماضٍ بمراضاة المستخدمين

سياسة الخصوصية الجديدة تنص على حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يوماً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ما زالت الانتقادات تنهال على تطبيق واتساب بسبب التحديث الخاص بسياسة الخصوصية، الذي أجبر إدارة التطبيق على تأخير الطرح حتى 15 مايو/ أيار المقبل.

واتساب تراضي مستخدميها.. رسالة حول الخصوصية! تكنولوجيا واتساب تراضي مستخدميها.. رسالة حول الخصوصية!

والجديد اليوم نقله موقع "تيك كرانش" الأميركي، الذي قال إن واتساب بات يحاول استرضاء مستخدميه بعدما بدأ بعضهم استبداله بتطبيقات أخرى منافسة.

وأضاف أنه ورغم ذلك لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث إذا لم يوافق المستخدم على التغييرات الجديدة، التي تطرأ على سياسة الخصوصية، لافتاً إلى أن التطبيق سيواصل طلب موافقتهم على تحديثات الخصوصية الجديدة وإذا استمروا في عدم قبول الشروط سيتم إيقاف إرسال واستقبال الرسائل في التطبيق بينما يسمح لهم بتلقي المكالمات والحصول على إشعارات.

حذف حسابات

ولفت الموقع إلى أنه بعد أسابيع من ذلك سيتم حذف الحسابات تلقائيا، مشيرا إلى أن سياسة الخصوصية الجديدة تنص على أنه سيتم حذف الحسابات غير النشطة بعد 120 يوما.

واتساب
واتساب

فيما يبدو أن تطبيق واتسآب بات ماضياً في تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة، مشيرا إلى أنه إذا لم تكن موافقا ولا تنوي الموافقة فيجب عليك أن تبحث مبكرا عن تطبيق آخر يؤدي ذات المهمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس
تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر تناولوا اللقاح المتوفر ولا تنتظروا.. فاوتشي يحذر

الأكثر قراءة

وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا وفاة الفنان الكويتي مشاري البلام بعد إصابته بفيروس كورونا
وفاة رجل أعمال مصري كبير وفاة رجل أعمال مصري كبير
مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا مصر: كفاءة سد النهضة 30% وهذا سر استفزازات إثيوبيا
آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا آخر فيديو للفنان الكويتي البلام أثناء تلقيه الجرعة الأولى من لقاح كورونا
تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة تطورات كورونا يوسف شعبان.. الحالة متراجعة
سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة سلالة جديدة لكورونا تنتشر في نيويورك لديها قدرات خطيرة لمقاومة المناعة

قبل أن تذهب

حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا
حين تولي صهر أردوغان وزارة المالية.. اختفاء 128 مليار دولار من خزينة تركيا

اكتشف المزيد