.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟

تعبيرية

ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟

ما الذي يجب عليك فعله للحد من قيام هذه التطبيقات بتتبع موقعك؟

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

تقدم لك العديد من التطبيقات التي تقوم بتثبيتها في هاتفك سواء كان هاتف أندرويد أو آيفون لأول مرة خيار طلب الإذن لتتبع موقعك الجغرافي لتقديم أفضل تجربة لك، مثل: تطبيقات التنقل أو الطقس أو طلبات الطعام، وفي حين أن مطالبة مثل هذه التطبيقات بتتبع موقعك قد تكون أمرًا طبيعيًا، حيث يعتبر هذا جزءا من طبيعة عملها.

ولكن هناك بعض التطبيقات تقوم بطلب الإذن لتتبع موقعك وهذا غير ضروري لعملها، وهي غالبًا ما تريد جمع بياناتك بغرض بيعها للشركات الإعلانية، ولكن هل تساءلت يومًا ما هي البيانات التي تجمعها تطبيقات تتبع الموقع في هاتفك؟

وفقًا لدراسة جديدة نشرها الباحثان (ميركو موسوليسي) Mirco Musolesi من جامعة Bologna الإيطالية و (بنجامين بارون) Benjamin Baron من جامعة University College London البريطانية، فإن البيانات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات حساسة للغاية.

حيث استخدام الباحثان تطبيقا قاما بتطويره بشكل خاص من أجل هذه الدراسة، وقد قام ما يصل إلى 69 مشاركا في الدراسة بتثبت التطبيق في هواتفهم لمدة أسبوعين على الأقل، بغرض معرفة كمية بيانات الموقع والمعلومات الشخصية التي تجمعها هذه التطبيقات وقد كانت النتائج مرعبة للغاية.

شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس سوشيال ميديا شاهد عملية سطو دموي على كلبين لليدي غاغا قرب لوس أنجلوس

فخلال هذه الفترة الزمنية، تم تتبع أكثر من 200,000 موقع، وحددت ما يقرب من 2,500 مكان وجمعت نحو 5,000 عنصر من المعلومات الشخصية المتعلقة بالتركيبة السكانية والشخصية، بينما اعتقد المشاركون بحسب الدراسة أن البيانات الأكثر حساسية التي جُمعت عبر التطبيق كانت تتعلق بصحتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي وعرقهم ودينهم.

وفي هذا الصدد يقول الباحث (Mirco Musolesi): “نعتقد أنه من المهم أن نظهر للمستخدمين كمية البيانات التي يتم جمعها ونوعيتها، وخاصة التي يمكن أن تجمعها التطبيقات من خلال تتبع مواقعهم الجغرافية، وعلى القدر نفسه من الأهمية بالنسبة لنا هو فهم هل المستخدمون يعتقدون أن مشاركة المعلومات مع مطوري التطبيقات أو شركات التسويق أمرًا مقبولًا أو يعتبرونها انتهاكًا لخصوصيتهم”.

وأضاف: “إن هذه الدراسة يمكن أن تساعد في إلقاء الضوء على تطوير الأنظمة التي يمكنها تلقائيًا منع جمع البيانات الحساسة من الأطراف الثالثة – الجهات الخارجية – بفضل إعدادات الخصوصية المحددة سابقًا، وهذا يعني أن المزيد من التطبيقات يمكنها لفت الانتباه إلى وجود إعدادات الموقع قيد التشغيل، والبيانات التي تُجمع بالضبط، أو إظهار ما ينتهك خصوصية المستخدم”.

ما الذي يجب عليك فعله للحد من قيام هذه التطبيقات بتتبع موقعك؟

إذا كنت لا ترغب في أن تقوم التطبيقات التي تثبيتها في هاتفك بجمع بياناتك ومعلوماتك الشخصية وتتبعك، فإن أفضل الحلول لذلك تعطيل خدمات الموقع، واتصال البلوتوث و Wi-Fi عندما لا تكون قيد الاستخدام، بالإضافة إلى إعطاء التطبيقات أقل عدد ممكن من الأذونات، وتفعيل إعدادات خصوصية المتصفح لحظر استخدام بيانات الموقع، واستخدام إحدى خدمات (VPN) الموثوقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة! فنانة مشهورة: في دمشق من يبيع أبناءه ويأكل من القمامة!
والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. والد مشاري البلام يفجر مفاجأة.. "هذا سبب وفاة ابني"
قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا وفاة الفنان المصري يوسف شعبان متأثراً بكورونا
صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها صورة وحقيبة وسيارة.. أسرار بقضية قتل فنانة مصرية لزوجها
ما دلالة ظهور ما دلالة ظهور "الهدهد" بالسعودية؟.. مهتم بالطقس يوضح

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد