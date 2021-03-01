.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيسبوك في ورطة.. وغرامة بـ650 مليون دولار

(تعبيرية)

فيسبوك في ورطة.. وغرامة بـ650 مليون دولار

القرار صدر بعد نحو 6 أعوام من رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بدعوى انتهاك خصوصية المستخدمين

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في عقوبة قاسية لعملاق التواصل الاجتماعي، وافق قاض فيدرالي أميركي بشكل نهائي على سداد شركة فيسبوك 650 مليون دولار لتسوية نزاع قانوني بشأن الخصوصية بينها وبين 1.6 مليون مستخدم في ولاية إلينوي الأميركية.

وصدر القرار الجمعة بعد نحو 6 أعوام من رفع دعوى قضائية ضد فيسبوك بدعوى انتهاك خصوصية المستخدمين، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة "فرانس برس" الأحد.

لا تنخدعوا.. لن يغنيكم التطعيم عن الكمامة! صحة لا تنخدعوا.. لن يغنيكم التطعيم عن الكمامة!

كما رفع المحامي في شيكاغو، جاي إيدلسون، دعوى قضائية ضد فيسبوك عام 2015، متهماً الشبكة الاجتماعية بجمع بيانات بيومترية للتعرف على الوجوه بشكل غير قانوني في انتهاك لقانون الخصوصية بإلينوي الذي يعود لعام 2008.

يذكر أنه في نهاية يناير 2020، وافقت فيسبوك على دفع 550 مليون دولار بعدما فشلت في إسقاط الدعوى التي تحولت إلى دعوى جماعية في 2018. لكن في يوليو، قرر القاضي، جيمس دوناتو، أن المبلغ غير كاف.

(تعبيرية)
(تعبيرية)

"نتيجة تاريخية"

وخلال المحاكمة، تبين أن فيسبوك انتهكت قانون إلينوي من خلال تخزين البيانات البيومترية، أي المسح الرقمي لوجوه الأشخاص، لدعم ميزة وضع علامات على الوجوه دون موافقة المستخدمين.

يشار إلى أنه في عام 2019، اقترحت فيسبوك أن تكون ميزة التعرف على الوجه اختيارية فقط. ووفقاً لدوناتو، تعتبر القضية "نتيجة تاريخية" وتمثل "فوزاً كبيراً للمستهلكين في منطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بشدة".

إلى ذلك علق قائلاً: "إنها واحدة من أكبر التسويات على الإطلاق لانتهاك الخصوصية"، لافتاً إلى أن المدعين سيحصلون على تعويض لا يقل عن 345 دولاراً لكل منهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح غضب في أميركا.. طبيب يجري عملية لمريض ويفتح "زووم"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

الأكثر قراءة

قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر قصة زواج يوسف شعبان من العائلة المالكة.. وسر "سيناء"
بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي بشكل مفاجئ.. وفاة الفنانة المصرية أحلام الجريتلي
مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين مصر تعلن عن خط بري لنقل الركاب مع دولتين عربيتين
أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي! أحمدي نجاد يتلمس رأسه.. قد يغتالوني ويمشوا بجنازتي!
نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. نبأ مفرح عن لقاح فايزر.. "من يأخذ التطعيم لا ينقل العدوى"
لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز لماذا لا يحبذ آيفون؟.. بيل غيتس يحل اللغز

قبل أن تذهب

ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم
ابتكار جديد لغوغل لتوسيع تغطية شبكة الإنترنت حول العالم

اكتشف المزيد