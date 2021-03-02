هذا موعد إطلاق هاتف آيفون القابل للطي

بالرغم من أن الشائعات حول هاتف آيفون القابل للطي ليست شيئًا جديدًا، إلا أن المحلل الموثوق (مينغ تشي كو) Ming-Chi Kuo يضيف إليها معلومات جديدة.

ويقول المحلل: إن شركة آبل يمكن أن تتطلع إلى إطلاق هاتف آيفون القابل للطي في عام 2023، وإن الهاتف يمكن أن يحتوي على شاشة بقياس بين 7.5 و8 إنشات.

وأشارت الشائعات السابقة إلى أن الشاشة ستكون أصغر وبحجم أقرب إلى حجم شاشة iPhone 12 Pro Max.

وكانت هناك العديد من التقارير حول قيام شركة آبل بتطوير نماذج أولية لجهاز آيفون القابل للطي، لكن المحلل يقول: إن المنتج لم يبدأ رسميًا بعد، لذلك يبدو أنه لا يزال في مرحلة البحث.

وفي الوقت نفسه، أصدر المنافسون، مثل: سامسونغ وموتورولا وهواوي، هواتف متعددة قابلة للطي، وذلك بالرغم من أنها غالبًا باهظة الثمن ومن الواضح أنها تطبيقات مبكرة للتكنولوجيا.

ووفقًا لكو، ستكون الشاشة بحجم شاشة جهاز iPad Mini عند فتحها، لذلك يبدو كما لو أن آبل تتجه نحو نهج Galaxy Fold المتمثل في امتلاك هاتف بحجم عادي يمكن فتحه ليصبح بحجم جهاز لوحي صغير، بدلاً من نهج Galaxy Z Flip المتمثل في امتلاك هاتف قابل للطي بحجم صغير.

وليس من الواضح بعد من الشركة التي تقوم بتصنيع تلك الشاشات القابلة للطي، حيث كانت هناك شائعات عن عمل آبل مع كل من إل جي وسامسونغ.

وبينما تشير شائعات النموذج الأولي إلى أن آبل تطور فعليًا هاتف آيفون قابل للطي، إلا أنه ليس شيئًا يجب انتظاره في الوقت الحالي.

ويعتمد تاريخ إطلاق كو لعام 2023 على قدرة آبل على اكتشاف مشكلات التكنولوجيا والإنتاج الضخم الرئيسية، وقد يكون من الصعب الحصول على الهواتف القابلة للطي العاملة بشكل صحيح.

وإذا تمكنت آبل من القيام بذلك، فإنها تكون قد استفادت من أخطاء الشركات الأخرى المكتشفة في سبيل اعتماد التقنية الجديدة وإصدار منتج يبدو قادرًا على المنافسة بشكل كبير.