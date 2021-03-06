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تويتر تخطو خطى واتساب.. هيا نمسح الرسائل!

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تويتر تخطو خطى واتساب.. هيا نمسح الرسائل!

مسؤولة من الشركة: الميزة لا تزال قيد الاختبار

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دبي - العربية.نت

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بعدما كشفت الباحثة في مجال التطبيقات الذكية، جين مانشون، بالصدفة عن ميزة جديدة في تطبيق تويتر قبل الإعلان عنها، حينما نشرت تغريدة تحوي مشكلة إملائية ولاحظت ظهور زر "التراجع" قبل انتهاء مؤقت قصير المدة، أعلنت شركة تويتر، عن اختبارات تجريبية لخاصية "التراجع عن الإرسال"، والتي ستتيح لمستخدمي الموقع سحب تغريداتهم خلال وقت قصير قبل نشرها.

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وأكدت متحدثة باسم تويتر أن الميزة لا تزال قيد الاختبار ضمن استطلاع الشركة لكيفية عمل الاشتراكات عبر المنصة، مضيفة أن الشركة ستقوم باختبار الميزات المدفوعة بتكرار مع مرور الوقت.

ولفتت إلى أنها تعمل على نماذج للاشتراكات المدفوعة، والتي ستقلل اعتماد الموقع على الإيرادات القادمة من الإعلانات، بما يشمل ميزة "المتابعة الفائقة".

"المتابعة الفائقة"

كما من المفترض أن تتيح ميزة "المتابعة الفائقة" للمستخدم فرض رسوم على متابعيه مقابل الوصول إلى محتوى حصري، والتي سيتم إطلاقها هذا العام.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة، جاك دورسي، قد أعلن في وقت سابق عن عدم وجود نية لإضافة "زر التعديل" التي طالب بها المستخدمون مرارا.

أيضاً طرحت تويتر خلال الآونة الأخيرة عدداً من الميزات على منصتها، كان من أبرزها تلك التي تحث المستخدمين على قراءة المقال الذي يرغبون بمشاركته.

يشار إلى أن الشركة كانت أدرجت ميزة التراجع عن الإرسال في استطلاع رأي، العام الماضي، ضمن محاولة الموقع لاستكشاف الخواص التي يرغب المستخدم بتوفرها في الخدمة المدفوعة.

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