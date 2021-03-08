الحياة تدب في الصور القديمة.. جديد الذكاء الاصطناعي

ماذا لو كان بإمكانك إحياء صورك العائلية القديمة، بل حتى صور والديك وأجدادك؟

كشفت شركة "ماي هيريتاج" MyHeritage المختصة بعلم الأنساب عن أداة جديدة تسمى "ديب نوستالجيا" Deep Nostalgia، تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمنح الصور القديمة حركة تشبه حركة الإنسان الحقيقية.

التقنية الجديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل متقن لتحريك الوجوه بشكل متقن وشبه حقيقي في الصور.

وطرحت شركة "ماي هيريتاج" الخدمة المجانية عبر الإنترنت.

ويستطيع الموقع أيضاً تلوين الصور وتحسين جودتها لتبدو أكثر واقعية، بيد أن تلك التعديلات قد تُظهر الصور وكأنها مألوفة أو غريبة بذات الوقت.

نفس التقنية تقريباً تُستخدم لإنتاج مقاطع فيديو مزيفة لأشخاص حقيقيين وهي ما تعرف بـ"التزييف العميق" Deepfake.

وبالطبع، يمكن تطبيق التقنية المثيرة للجدل بطرق مختلفة، من إنتاج مقاطع ترفيهية إلى نشر معلومات مضللة، مثلما حدث منذ أيام حين تم نشر مقاطع فيديو مزيفة للنجم توم كروز على "تيك توك".