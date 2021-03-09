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غسيل سمعة.. ميزة جديدة لزيادة الأمان في واتساب!

واتساب

غسيل سمعة.. ميزة جديدة لزيادة الأمان في واتساب!

واتساب تحاول غسل سمعتها بعد الضربة التي تلقتها حول الخصوصية

متابع الغاء المتابعة

دبي - البوابة العربية للأخبار التقنية

نشر في: آخر تحديث:

بعد الضربة التي تلقتها واتساب حول الخصوصية، تشير الأنباء إلى أن الشركة تعمل على زيادة أمان النسخ الاحتياطية السحابية الخاصة بها من خلال ميزة جديدة للحماية بكلمة مرور تعمل على تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة، مما يجعلها في متناول المستخدم فقط.

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وأبلغت منصة WABetaInfo عن الميزة التي لا تزال قيد التطوير منذ العام الماضي، لكنها شاركت اليوم لقطات شاشة لكيفية تقديمها في تطبيقات الخدمة عبر آي أو إس وأندرويد.

كلمة مرور للتشفير

وتقول إحدى لقطات الشاشة: يمكنك تعيين كلمة مرور تستخدم لتشفير النسخ الاحتياطية المستقبلية من أجل منع الوصول غير المصرح به إلى نسخة iCloud Drive الاحتياطية.

ووفقًا للمعلومات، فإن التطبيق يطلب كلمة المرور عند الاستعادة من النسخة الاحتياطية، مع الطلب من المستخدم تأكيد رقم الهاتف واختيار كلمة مرور تتكون من ثمانية أحرف على الأقل.

احذر نسيان كلمة المرور!

وهناك لقطة شاشة أخرى تحذر من أن واتساب لن تكون قادرة على المساعدة في استعادة كلمات المرور المنسية.

وبالرغم من أن محادثات واتساب مشفرة من طرف إلى طرف، مما يعني أنها مرئية للمرسل والمتلقي فقط، فإن الخدمة تحذر من أن هذه الحماية لا تمتد إلى النسخ الاحتياطية عبر الإنترنت المخزنة عبر Google Drive و iCloud.

وبعد الوصول إلى هذه الخوادم، تقع مسؤولية أمان النسخ الاحتياطية على عاتق مزودي الخدمات السحابية، الذين جعلوها في الماضي في متناول سلطات تطبيق القانون.

غسيل سمعة

ويمنع تشفير النسخ الاحتياطية بكلمة مرور لا يعرفها أحد سوى المستخدم أي شخص من الوصول إلى محفوظات الدردشة دون إذن.

وتأتي هذه التقارير الأخيرة حول هذه الميزة في الوقت الذي تلقت فيه سمعة واتساب ضربة بسبب سياسة الخصوصية الجديدة، التي أثارت مخاوف من أنها قد تخزن المزيد من المعلومات مع الشركة الأم فيسبوك.

وبالرغم من أن واتساب تصر على أن السياسة الجديدة لا تؤثر في أمان الرسائل الشخصية للمستخدمين، فقد شهدت خدمات المراسلة المنافسة، مثل Signal و Telegram، زيادة في الاهتمام حيث يستكشف المستخدمون الخيارات الأخرى.

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