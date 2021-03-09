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2.5 مليون دولار.. أقدم تغريدة تصل رقماً خيالياً

2.5 مليون دولار.. أقدم تغريدة تصل رقماً خيالياً

جاك دورسي كان عرض قبل أيام أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق التي نشرها في 2006 للبيع

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دبي - العربية.نت

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بعد أن عرض رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي قبل أيام أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق "أسست منصة تويتر للتو"، التي نشرها في 2006، للبيع باعتبارها توقيعاً رقمياً فريداً على موقع لبيع التغريدات النادرة "كرموز غير قابلة للاستبدال"، وصلت عروض الشراء إلى رقم خيالي.

فحتى يوم الاثنين، بلغ أعلى سعر للتغريدة 2.5 مليون دولار من الرئيس التنفيذي لشركة Bridge Oracle سينا ​​إستافي، وفق Fox Business.

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يذكر أن تغريدة دورسي، التي نشرها على حسابه في مارس 2006، تلقت عروضاً بلغت 88888 دولاراً خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع "فاليابلز باي سنت" الجمعة، وفق رويترز. وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي قبل أيام.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد على الإنترنت.

منذ 15 عاماً

يشار إلى أن تغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاماً هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية. ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار عند الساعة 04.47 بتوقيت غرينتش السبت.

إلى ذلك يقول موقع "فاليابلز" إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية. وستظل التغريدة متاحة على موقع تويتر.

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