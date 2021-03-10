تويتر رداً على روسيا: قلقون من محاولات تقييد المحادثات

بعدما كشفت السلطات الروسية الأربعاء، عن أنها باتت تبطئ من سرعة تحميل الصور والمقاطع المصورة على تويتر بسبب فشلها في إزالة محتوى محظور، أعربت تويتر عن قلقها مما اعتبرته "محاولات روسية لتقييد المحادثات على الإنترنت".

جاء هذا الإعلان بعدما قالت منظمة مراقبة الاتصالات الحكومية "روسكوماندزور" إنها بدأت الإبطاء بسبب فشل المنصة في إزالة محتوى يشجع الانتحار بين الأطفال، ويضم معلومات عن المخدرات والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وفقاً لتعبيرها.

كما حذرت من أنه إن فشلت تويتر في الالتزام بالقانون الروسي، فقد تتعرض لحجب كامل، إلا أنها أعربت عن أملها في أن تتخذ المنصة "موقفا بناء" وتذعن لمطلب إزالة المحتوى المحظور.

اتهام بالتجاهل

بدوره، ذكر فاديم سبوتين، نائب مدير المنظمة، في تصريحات متلفزة أن تويتر هي المنصة الاجتماعية الوحيدة التي تتجاهل بوضوح مطلب السلطات الروسية بإزالة المحتوى المحظور.

فيما أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الحكومة لا ترغب بحجب أي شيء، لكنه أضاف أنه من الضروري فرض الالتزام بالقانون.

اعتراف حكومي بوجود أعطال

يشار إلى أن سياسات المستخدم في تويتر تضم مجموعة من المحظورات، ومنها منع المحتوى الذي يتضمن استغلال الأطفال جنسيا أو ماديا بما يروج أو يشجع على الانتحار أو إيذاء الذات.

وكانت السلطات الروسية قد هاجمت المنصات لفشلها في إزالة دعوات لانضمام الأطفال لاحتجاجات المعارضة- وهو مناف للقانون في روسيا.

فيما تتحرك السلطات لإبطاء تويتر، عانت بعض المواقع الإلكترونية الحكومية الروسية أيضا لأعطال ومشاكل في الوصول. ولم يتضح ما إذا كانت مرتبطة بالموضوع، إلا أن بعض الخبراء رجحوا أن ذلك قد يكون نتيجة لهجمات إلكترونية منفصلة.

إلى ذلك، اعترفت وزيرة التنمية الرقمية في روسيا بأن بعض المواقع الإلكترونية الحكومية تعاني أعطالا، لكنها قالت إنها مرتبطة بمشكلات في المعدات الخاصة بشركة روستيليكوم، مزودة خدمة الاتصالات في البلاد.