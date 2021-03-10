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جديد فيسبوك.. "إنستغرام لايت" وهذه مميزاته!

انستغرام

جديد فيسبوك.. "إنستغرام لايت" وهذه مميزاته!

تحتاج النسخة المصغرة لمساحة اثنين ميغابايت فحسب مقارنة مع 30 ميغابايت للتطبيق الأصلي

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دبي - العربية.نت

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كشفت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء، عن جديدها في عالم التطبيقات، معلنة عن إطلاق نسخة "مصغرة" من تطبيق الصور الشهير "إنستغرام" في 170 دولة تتيح لمن يواجهون ضعف الاتصال بالإنترنت استخدام تطبيق تبادل الصور والمقاطع المصورة.

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وسيكون (إنستغرام لايت) متاحة للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وتحتاج نطاقا تردديا أقل من النسخة التقليدية.

كما تحتاج النسخة المصغرة لمساحة اثنين ميغابايت فحسب مقارنة مع 30 ميغابايت للتطبيق الأصلي ويمكن تشغيلها حتى على شبكات الجيل الثاني الأبطأ، الأمر الذي يتيح للعملاء في أنحاء من الهند وأفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث البنية التحتية للإنترنت متقادمة، استخدام الخدمة.

انستغرام
انستغرام

بيانات أقل

وقال تساح هدار مدير إدارة الإنتاج في فيسبوك بتل أبيب، حيث جرى تطوير الجانب الأكبر من التطبيق، لرويترز "هذه هي الأسواق التي تشتد فيها الحاجة (لهذه النسخة)".

وأضاف "إنها تستخدم بيانات أقل بكثير، لذلك إذا كنت تملك باقة بيانات صغيرة فإنها لن تنفد عند استخدامك الخدمة. لكن الهدف هو أن نوفر حجم الخدمة نفسه الذي يتيحه إنستجرام".

كما أوضحت أن إطلاق التطبيق في 170 دولة ليس سوى "خطوة على الطريق".

وكانت شركة فيسبوك أطلقت نسخة مخففة من موقعها، الذي يحمل الاسم نفسه، على مستوى العالم قبل خمسة أعوام.

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