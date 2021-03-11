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تحول الحديث نصاً.. ميزة غريبة من إنستغرام

انستغرام

تحول الحديث نصاً.. ميزة غريبة من إنستغرام

"لتقريب المسافات بين صناع المحتوى والمتابعين وإثراء التواصل بينهم"

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دبي - العربية.نت

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يختبر تطبيق إنستغرام للصور ميزة جديدة تتاح لصناع المحتوى، تقوم على إضافة ملصق يحول الحديث في القصص الخاصة بهم "ستوريز" إلى كلام مكتوب على الشاشة.

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وتتمثل فكرة الميزة الجديدة في تسهيل مهمة ضعاف السمع لمتابعة المحتوى المصور وفهم الأحداث، من خلال قراءة النصوص الظاهرة على الشاشة، بدلاً من صعوبة السمع للمنطوق في "الستوريز".

كما تعمل الميزة بدقة عالية، إلا أنها قد تقع في بعض الأخطاء الهجائية أحياناً، وذلك وفقاً لما نشره المدون التقني مات نافارا، على حسابه في تويتر.

لتقريب المسافات

ومن المقرر أن تفيد تلك الميزة عند طرحها رسمياً، متحدثي اللغات المختلفة، لتقريب المسافات بين صناع المحتوى والمتابعين وإثراء التواصل بينهم.

إلى ذلك، لم يتم الكشف بعد عن موعد وصول تلك الميزة الجديدة، وإذا كانت ستصل بمزايا جديدة أم لا.

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