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مخترع شبكة الويب: "بدعة" هيمنة عمالقة الإنترنت ستنتهي

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تعبيرية

مخترع شبكة الويب: "بدعة" هيمنة عمالقة الإنترنت ستنتهي

قال إن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت

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لندن - رويترز

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قال تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية، إن هيمنة عمالقة الإنترنت "بدعة" يجب ألا تدوم، مضيفا أن التغيير العاجل ضروري لتقليص الفجوة الرقمية في وصول الشباب إلى الإنترنت.

وأضاف بيرنرز-لي، الذي اخترع نظام الملاحة عبر الإنترنت المعروف باسم شبكة الويب العالمية في عام 1989، إنه أحس "بشعور بعدم الراحة.. شعور بأننا بحاجة إلى قلب الأمور لتغييرها".

تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية
تيم بيرنرز-لي، مخترع شبكة الويب العالمية

ودفعت حوادث بارزة كالخلاف بين فيسبوك وأستراليا، الذي أدى إلى حجب الشبكة الاجتماعية المحتوى الإخباري في البلاد، العديد من المواطنين والحكومات إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع شركات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي العملاقة.

وقال بيرنرز-لي في مقابلة مع "رويترز": "أنا متفائل لأننا رأينا بعض بدع الهيمنة على الإنترنت من قبل ثم تغيرت الأمور".

وأضاف أن الناس يقاومون استخدام وإساءة استغلال البيانات الشخصية.

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وقال "(هناك) وعي كبير بأن الأمور ينبغي أن تتغير".

وأضاف أن مزيجا من السياسات الحكومية والتكنولوجيا يمكن أن يساعد الناس على استعادة السيطرة على بياناتهم وحياتهم على الإنترنت.

ويعمل بيرنرز-لي (65 عاما) على مشروع يسمى (سوليد)، يسيطر فيه المستخدم على بياناته الشخصية، بدلا من منصات مثل فيسبوك.

وقال إن الاعتراف بالإنترنت كأحد الحقوق الأساسية، على غرار النظرة إلى الكهرباء في القرن الماضي، أمر حيوي لا سيما في عالم يشكله على نحو متزايد القادرون على الوصول إلى الشبكة.

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