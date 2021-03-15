عُمان تحظر "كلوب هاوس": يعمل دون ترخيص

حجبت سلطنة عمان الوصول إلى تطبيق "كلوب هاوس" للدردشة الصوتية، حسبما أكدت هيئة تنظيم الاتصالات بالسلطنة اليوم الاثنين.

إلى ذلك، قال عمر العبري، المسؤول في هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عمان، لأسوشيتد برس إن الحكومة العمانية "حظرت التطبيق لأنه كان يعمل بدون ترخيص مناسب".

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الحظر مؤقتا لتذليل بعض العقبات أو المشكلات.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية، أبلغ عشرات المستخدمين في عمان عن تلقي رسائل خطأ عند محاولتهم استخدام المنصة.

في المقابل لم ترد الشركة المشغلة لتطبيق كلوب هاوس على طلبات للتعليق.

يشار إلى أن تطبيق كلوب هاوس، وهو تطبيق مخصص للمدعوين فقط، انتشر بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، واكتسب زخما على نحو خاص في الشرق الأوسط.