.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لتفادي التضليل.. "فيسبوك" يصنف منشورات لقاحات كورونا

كورونا تعبيرية
تعبيرية

لتفادي التضليل.. "فيسبوك" يصنف منشورات لقاحات كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم الواسعة في جميع دول العالم لكبح تفشي فيروس كورونا الذي أرهق البشرية لأكثر من عام، خرجت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية والمعلومات حول فعالية اللقاحات المختلفة ضد كوفيد 19، ومنها الصواب والخطأ.

وسط معركة صحة وسط معركة "القط والفأر".. لقاحات معززة ضد كورونا

وفي هذا الشأن، أضاف موقع فيسبوك تصنيفات إعلامية إلى منشورات حول اللقاحات في إطار جهوده لمواجهة المعلومات الخاطئة المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد المنتشرة على منصاته.

خمس لغات

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الإثنين إن المنشورات ستحتوي على "معلومات موثوقة" حول اللقاحات من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنها ستكون باللغة الإنجليزية وخمس لغات أخرى، مع إضافة المزيد من اللغات في الأسابيع المقبلة.

كما أضاف: "على سبيل المثال، نضيف تصنيفا على المشاركات التي تناقش سلامة لقاحات كوفيد-19 يشير إلى أن اللقاحات تخضع لاختبارات السلامة والفعالية قبل الموافقة عليها".

مكان ووقت الحصول على اللقاح

هذا وتقدم الشبكة الاجتماعية أيضًا أداة لمساعدة المستخدمين على التطعيم من خلال ربطهم بمعلومات حول مكان ووقت الحصول على اللقاح.

يذكر أن فيسبوك وإنستغرام تعرضا لانتقادات حادة بسبب سماحهما للدعاية المناهضة للتطعيم بالانتشار ولأنهما بطيئان للغاية في التخلص من المعلومات الخاطئة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق بدقة 94%.. أداة جديدة تكتشف التزييف العميق
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟

الأكثر قراءة

مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة مصرية توثق جريمة تحرش بفيديو.. والشرطة تكشف مفاجأة
آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير آثار جانبية محتملة.. المصائب تنهال على لقاح شهير
3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟ 3شركات و23 مليون جنيه.. لماذا أدرج أبو تريكة بقوائم الإرهاب بشكل نهائي؟
محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء محمد رمضان يرد على عمرو أديب بفيديو ساخر.. وخرزة زرقاء
هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ هزة عنيفة بسوق العملات الرقمية... ماذا يحدث لـ "بيتكوين"؟
سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان سرقوا هاتفه وقتلوه.. جريمة بحرم جامعة تهز السودان

قبل أن تذهب

هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟
هل يخرج البرنامج النووي الإيراني عن السيطرة؟

اكتشف المزيد