لتفادي التضليل.. "فيسبوك" يصنف منشورات لقاحات كورونا

بالتزامن مع انطلاق حملات التطعيم الواسعة في جميع دول العالم لكبح تفشي فيروس كورونا الذي أرهق البشرية لأكثر من عام، خرجت الكثير من الدراسات والأبحاث الطبية والمعلومات حول فعالية اللقاحات المختلفة ضد كوفيد 19، ومنها الصواب والخطأ.

وفي هذا الشأن، أضاف موقع فيسبوك تصنيفات إعلامية إلى منشورات حول اللقاحات في إطار جهوده لمواجهة المعلومات الخاطئة المتعلقة بـفيروس كورونا المستجد المنتشرة على منصاته.

خمس لغات

وقال الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ الإثنين إن المنشورات ستحتوي على "معلومات موثوقة" حول اللقاحات من منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أنها ستكون باللغة الإنجليزية وخمس لغات أخرى، مع إضافة المزيد من اللغات في الأسابيع المقبلة.

كما أضاف: "على سبيل المثال، نضيف تصنيفا على المشاركات التي تناقش سلامة لقاحات كوفيد-19 يشير إلى أن اللقاحات تخضع لاختبارات السلامة والفعالية قبل الموافقة عليها".

مكان ووقت الحصول على اللقاح

هذا وتقدم الشبكة الاجتماعية أيضًا أداة لمساعدة المستخدمين على التطعيم من خلال ربطهم بمعلومات حول مكان ووقت الحصول على اللقاح.

يذكر أن فيسبوك وإنستغرام تعرضا لانتقادات حادة بسبب سماحهما للدعاية المناهضة للتطعيم بالانتشار ولأنهما بطيئان للغاية في التخلص من المعلومات الخاطئة.