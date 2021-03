"فيسبوك" تترشح لجائزة الأوسكار للمرة الأولى

دخلت شركة "فيسبوك" رسميًا في طور الترشح لجائزة الأوسكار عن فئة أفضل فيلم وثائقي قصير عن فيلم بعنوان Colette، من تأليف وإخراج المخرج (أنتوني جياشينو) Anthony Giacchino الحائز على جائزة إيمي، وإنتاج شركة Oculus Studios و Respawn Entertainment من EA، وإصدار صحيفة الجارديان البريطانية.

وتم إنتاج الفيلم كجزء من لعبة الواقع الافتراضي Medal of Honor: Above and Beyond.

ويروي Colette – الذي تبلغ مدته 24 دقيقة – قصة (كوليت مارين كاثرين) Colette Marin-Catherine البالغة من العمر 90 عامًا، وهي واحدة من آخر أعضاء المقاومة الفرنسية الباقين على قيد الحياة، التي تواجه ماضيها بزيارة معسكر الاعتقال النازي في ألمانيا حيث قُتل شقيقها.

وتسافر كاثرين إلى ألمانيا للمرة الأولى منذ 74 عامًا، ولطالما رفضت أن تطأ قدمها ألمانيا، لكنها استلهمت زيارتها من طالبة تاريخ شابة تدخل حياتها كجزء من بحثها في المعسكر وتقنعها بزيارة معسكر اعتقال Mittelbau-Dora حيث قتل النازيون شقيقها.

ويتتبع الفيلم كاثرين وهي تسافر مع طالبة التاريخ الشابة إلى ما تبقى من معسكر العمل القسري بالقرب من نوردهاوزن بألمانيا، في رحلة اكتشاف تعيد فتح الجروح القديمة ودروس الماضي.

وتم اختيار Colette كواحد من 5 أفلام تم ترشيحها في فئة المواد الوثائقية القصيرة لجوائز الأوسكار الـ93، ومن المفترض أن يتم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2021 يوم الأحد 25 أبريل.

وتمزج لعبة Medal of Honor: Above and Beyond التي تدور أحداثها خلال فترة الحرب العالمية الثانية بين أحداث ألعاب الفيديو والتاريخ معًا من خلال طريقة اللعب والعديد من الأفلام القصيرة، بما في ذلك Colette، الذي يركز على قصص قدامى المحاربين.

ويلعب اللاعبون في اللعبة دور وكيل الحلفاء لمكتب الخدمات الاستراتيجية OSS المكلف بالتسلل والتغلب على آلة الحرب النازية والتغلب عليها.

ويشرف على إخراج لعبة Medal of Honor: Above and Beyond المخرج الإبداعي (بيتر هيرشمان) Peter Hirschmann من Respawn Entertainment، الذي كان سابقًا المنتج التنفيذي ونائب الرئيس لتطوير المنتجات في LucasArts الذي أشرف على تطوير ألعاب Star Wars و Indiana Jones.