"تيك توك" تفكر في طرح خاصية للتراسل الجماعي هذا العام

قالت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" إن منصة تشارك التسجيلات المصورة "تيك توك" قد تطلق خاصية للتراسل الجماعي هذا العام مما سيضع التطبيق الصيني في منافسة مباشرة مع منصات تواصل اجتماعي منافسة مثل "فيسبوك".

وقال أحد المصادر إن التراسل الجماعي جزء من خطة شركة "بايت دانس" الصينية لتطوير "تيك توك" ليصبح "تطبيق أكثر تفاعلية اجتماعياً". وأصبحت هذه الخاصية متوفرة في "دوين"، وهي النسخة الصينية من "تيك توك" منذ 2019.

ورفضت المصادر نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالتحدث للإعلام. ولم ترد "تيك توك" على طلب من وكالة "رويترز" للتعليق.

ومن المتوقع أن تسهم خاصية للدردشة الجماعية في زيادة استخدام التطبيق لمدة أطول. ويتوسع "تيك توك"، الذي يحظى بشعبية بين المراهقين والشبان، في البث المباشر والتجارة الإلكترونية والدردشة الجماعية مما سيتيح للشخصيات المؤثرة اجتماعياً التواصل بسهولة أكبر مع متابعيهم.

وقال مصدر لـ"رويترز" إن "بايت دانس" أجرت نقاشات داخلية في العام الماضي بشأن تقديم ميزة الدردشة الجماعية لكنها أحجمت عن إجراء تحديثات كثيرة بعدما تعرض التطبيق للهجوم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب وحظرته الهند.

وقال المصدر إنه يجري حالياً تقييم موعد وأماكن طرح خاصية الدردشة الجماعية على "تيك توك".